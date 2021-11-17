Держгеокадастр обмежив доступ до відомостей про ділянки з маєтками Медведчука

У публічній кадастровій карті обмежили доступ до відомостей про земельні ділянки голови політради «ОПЗЖ» Віктора Медведчука, повідомляють журналісти програми «Схеми» (спільний проєкт Радіо Свобода та телеканалу UA:Перший).

Журналісти зазначають, що в публічній кадастровій карті (електронний сервіс Держгеокадастру) перестали відображатися відомості щодо власників земельних ділянок, на яких розміщені маєтки родини Віктора Медведчука (на вулиці Медвинській у Києві та у лісі в Пущі-Водиці).

При спробі отримати інформацію система видає повідомлення «Доступ до відомостей обмежено».

Водночас, зазначають у «Схемах», доступ до аналогічної інформації, наприклад, сусідів політика залишається відкритим.

У коментарі «Схемам» т.в.о. голови Державної служби з питань геодезії, картографії та кадастру Сергій Завадський зазначив, що це зробили, «щоб не вчинялися будь-які дії, в частині переоформлення прав», оскільки, «згідно з рішенням РНБОУ, накладено санкції щодо активів певних осіб, зокрема Медведчука».

На зауваження, яким чином приховування власника від громадськості від цього убезпечує, Завадський зазначив: «Ділянка на публічній кадастровій карті є. Але не можна отримати витяг. А реєстрацію права здійснює Мін’юст. Обмеження тільки в отримання витягу».

Журналісти надіслали запит у Держгеокадастр з проханням детальніше пояснити причини обмеження доступу до відомостей.

11 листопада «Схеми» показали креслення будинку Віктора Медведчука – плани масштабного перепланування та реконструкції, які, як виявилось, тривали і після введення санкцій щодо політика.

Відповідно до документів, маєток складається з чотирьох поверхів (один цокольний), має два ліфти – службовий та для мешканців, а також більше сотні приміщень різного призначення. Зокрема є шубосховище, церква, секретна кімната.