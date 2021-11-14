Радіо Свобода Weekly: «Схеми» показали палац Медведчука-Марченко зі шубосховищем і секретною кімнатою

The Mirror: Лондон готовий направити в Україну 600 своїх військових на тлі занепокоєння діями Росії

Велика Британія готова оперативно направити 600 своїх військовослужбовців в Україну через побоювання щодо планів Росії, пише британське видання The Mirror. За повідомленням, підготовка почалася після того, як представники оборонних відомств і голова МІ-6 повідомили урядові Британії, що президент Росії Володимир Путін становить «явну і реальну небезпеку» для України та Заходу.

Зараз створюються британські сили, які складаються з членів Спеціальної повітряної служби, спеціального розвідувального полку, медиків, інженерів, зв’язківців і до 400 десантників із 16-ї десантно-штурмової бригади, що базується в Олдершоті, Гантс.

«Оперативній групі повідомили, що її, можливо, потрібно буде розгорнути в дуже стислий термін. Від 400 до 600 військовослужбовців готові. Їхнє обладнання спаковане, вони готові летіти в Україну, де можуть або приземлитися, або висадитися з парашутом. Вони натреновані для обох варіантів», – цитує видання джерело у британській армії.

Далі коротко:

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