Американські медики безкоштовно оперують у Львові дітей із важкими вадами серця

ЛЬВІВ ‒ Група американських медиків у складі 12 осіб протягом найближчих днів безкоштовно прооперує у Львові 25 українських дітей із вродженими вадами серця. Медики приїхали у Львів у рамках програми благодійної організації Novick Cardiac Alliance. Хірургічні втручання американські фахівці роблять разом із львівськими медиками Клінічної лікарні швидкої допомоги.

Серед 25 дітей, яких прооперують американські лікарі, 6-річна Вікторія Філіпова. Попри її маленький вік, це вже друга операція на серці.

Ще залишились проблеми

«Коли Вікусі було 4, 5 місяці, їй зробили першу операцію, під час якої герметично закрили дірочку в серці. Але ще залишились проблеми», ‒ говорить мама дівчинки Іванна Філіпова.

У дитини патологія клапана серця, що унеможливлює нормальне циркулювання крові. Операція дає дитині шанс на життя.

Діти з важкими вадами серця, яких оперуватимуть американські медики, приїхали у Львів із різних українських регіонів. Вік пацієнтів від 3 місяців до 16 років. Лікарі проводитимуть відкриті операції і ендоваскулярні, тобто операцію на серці проводять через судини під контролем рентгенівських променів спеціальними інструментами.

Серед пацієнтів є й такі, яких у європейських клініках не погоджувались оперувати. Американські медики оглянули дітей і погодились провести хірургічне втручання.

Є дитина, в якої одна камера серця

«Є дитина, в якої одна камера серця. Її не оперували у ранньому віці. Дитина підросла і вона вже потенційно може не бути операбельною. Їй проведуть так звану провокативну катетеризацію, а це вимірюються тиски у різних ділянках серця, подається кисень і лікарі дивляться на зміни. Це все безпечно. Батьки розуміють цю ситуацію. Хоча сама операція не є особливо складною. Якщо тести будуть позитивні, то оперуватимемо, а це втручання всередину серця, на ділянках зовні серця. Якщо будуть добрі результати і операція з гарним вислідом, то дитині у майбутньому потрібні будуть ще дві операції. Бо є ненасичена кров і насичена. Цій дитині потрібні будуть операції, щоб розділити ненасичену кров від насиченої. На сьогодні це найбільш складний випадок, із яким маємо cправу», ‒ каже Вільям Новік, дитячий кардіохірург зі США.

Вільям Новік вперше з колегами приїхав із благодійною місією у Львів. Однак вже оперував українських дітей із вадами серця у Києві та Харкові. Він ‒ засновник благодійного фонду Novick Cardiac Alliance у 1993 році. Фінансово організацію підтримують різні країни світу. Щоби провести операції дітей у львівському шпиталі, фінансову допомогу надала Ірландія. Лікарня швидкої допомоги, де створили рік тому центр дитячої кардіохірургії, надає медикаменти.

Частину матеріалів дає лікарня

«Частину розхідних матеріалів дає лікарня, дороговартісні матеріали надає фонд зі США. Ми отримали матеріали по міській кардіологічній програмі для високоточної операції. Тільки розхідний матеріал на оперування однієї дитини сягає від 1000 доларів до 10000 тисяч», ‒ говорить гендиректор Клінічної лікарні швидкої допомоги у Львові Олег Самчук.

Допомога американських колег важлива, тому що 25 дітей отримають шанс на життя, почуватимуться здоровими. Водночас, львівські дитячі кардіохірурги мають нагоду переймати досвід. Від часу заснування фонду Novick Cardiac Alliance Вільям Новік із колегами побував у 35 країнах світу, де прооперував близько 12 тисяч дітей із вадами серця.

«Метою програми є розширення і покращення дитячої кардіохірургії у західному регіоні України. Тут не було можливості отримати дітям високоспеціалізовану допомогу. Батьки з дітьми вимушені були їхати в Київ. Це було дещо недобре, бо постійно змінювались лікарі і на відстані перебуває пацієнт від лікаря, якщо щось критичне, то це небезпечно.

Це втручання на другий-третій день після народження

Метою програми є постійно зменшування віку пацієнтів, яким надаватиметься допомога. Сучасні вимоги такі, що дитяча кардіохірургія ‒ це втручання вже на другий-третій день після народження. Хоча не кожна дитина саме так потребуватиме. Але якщо не зробити ці втручання, то певна група дітей помре протягом перших двох-трьох тижнів життя. Хірургічне втручання у плід в утробі матері ‒ майбутнє. У світі є три-чотири центри, які надають надійну допомогу, якщо втручатись у ваду серця плода. Тобто, дитина, коли народжується, то в неї вже немає вади серця», ‒ розповів Вільям Новік.

До слова, американський лікар має українське коріння. Його бабуся, по татовій лінії, родом із Чернігівщини. А дідусь ‒ із Петербургу, працював, як каже Вільям Новік, «на царя Миколу ІІ». Втім, родина мусіла емігрувати з Росії і опинилась у США. Тато Вільяма Новіка народився в Америці. А по материнській родині, лікар має англійське та ірландське походження.

В Україні непоодинокі випадки діагностування у дітей вроджених вад серця. У рік потрібно прооперувати близько 120 тисяч маленьких пацієнтів, а вдається ‒ менше від 20 тисяч. І це при тім, що в Україні налічується майже пів сотні кардіохірургічних центрів. За словами Олега Самчука, на Львівщині на сьогодні близько тисячі дітей потребують хірургічного втручання на серці.

Програма Novick Cardiac Allience, яку започаткували у Львові, діятиме протягом двох років. За цей час львівські дитячі кардіохірурги пройдуть добру професійну школу.