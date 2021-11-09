Kyiv Post припиняє роботу. Хто тиснув на власника і чи втручався він у редакційну політику?

Закриття українського англомовного видання Kyiv Post спричинило здивування та відповідну реакцію американських і європейських дипломатів. Головний редактор видання Браян Боннер у коментарі Радіо Свобода запевняє, що йде з посади за власним бажанням, а не через тиск, зокрема з боку Офісу президента. Разом із тим фахівці зауважують, що ситуація навколо Kyiv Post вкотре привертає увагу до становища, в якому перебувають незалежні медіа України.

День зупинки роботи редакції Kyiv Post сумним для українських ЗМІ назвали у посольства США в Україні. Одним з найважливіших незалежних медіа в країні називають видання на сторінці дипломатичної установи у твітері, а також висловлюють сподівання, що воно продовжить свою роботу.

«Ця роль залишається важливою, і ми сподіваємося, що буде знайдено спосіб, який дозволить виданню продовжувати виконувати цю роль і в майбутньому», – йдеться у твіті посольства США.

Водночас наслідків через закриття англомовного Kyiv Post, популярного джерела інформації про Україну для іноземців, очікує посол Євросоюзу в Україні Матті Маасікас. Про це йдеться в його дописі у твітері.

Це було перше англомовне джерело для більшості іноземці

«Сумно чути про закриття Kyiv Post. Це було перше англомовне джерело для більшості іноземців – сьогодні Україна ризикує втратити це, з наслідками», – зауважує Маасікас.

Здивування з приводу припинення роботи Kyiv Post висловила і посол Британії в Україні Мелінда Сіммонс. Вона у твітері наголосила, що видання відігравало важливу роль у підтримці реформ та демократії в Україні.

«Поганий день для незалежних медіа. Сподіваюся, видання скоро повернеться», – пише Сіммонс.

Вільні та незалежні ЗМІ в Україні потребують захисту на кількох фронтах, вважає посол Швеції в Україні Тобіас Тіберг.

Вільні та незалежні ЗМІ в Україні потребують захисту

«KyivPost була закрита. Це одне з найсильніших у світі джерел новин та аналітики про Україну. Вільні та незалежні ЗМІ в Україні потребують захисту на кількох фронтах», – дописує у твітері Тіберг.

Загрозою для незалежних медіа в Україні та ударом по професіоналах називають закриття KyivPost на твітер-сторінці Глобальної мережі незалежної журналістики.

«Україна: Це шокуюче звільнення всього ньюзруму KyivPost є серйозним ударом по персоналу, який невтомно працював над підтриманням високого рівня професіоналізму, а також екзистенційною загрозою для її незалежної журналістики», – йдеться у твіті Глобальної мережі.

«Газету на паузу» чи «розплата Аднана Ківана»?

Головний редактор газети Kyiv Post Браян Боннер у коментарі Радіо Свобода запевняє, що йде з посади в редакції за власним рішенням.

Що б це не було, переродження чи пауза, я вирішив піти

Він розповідає, що протягом певного часу мав обговорення з власником медіа, одеським забудовником Аднаном Ківаном, який зрештою повідомив про рішення «поставити газету на паузу і повернутися більшим і сильнішим».

«В цей момент все виглядало так, що мені час йти. Я пропрацював тут 14 років. Що б це не було, переродження чи пауза, я вирішив піти», – каже Боннер.

Головний редактор Kyiv Post припустив, що власник медіа хотів наразі зосередитися на власному здоров’ї, родині та бізнесі, та висловив надію, що Ківан згодом або відновить роботу газети, або продасть її тому, хто це зробить.

Браян Боннер, вихідець зі Сполучених Штатів, очільник газети з 2008 року, повідомив, що планує залишатися в Україні, але візьме довгу відпустку після звільнення.

Наразі, за словами Боннера, співробітники завершують роботу в редакції і працюють над збереженням архівів.

Водночас у редакції видання мають інші версії пояснення причин його закриття. У колективі журналістів припинення роботи називають «розплатою Аднана Ківана». Про це йдеться у дописі журналістки Анни Миронюк у фейсбуці. Вона розповідає, що власник нещодавно заявляв про плани розширення Kyiv Post та запуску україномовного видання.

Ми вважаємо припинення роботи видання та звільнення колективу розплатою Аднана Ківана

«Ми вбачали ризики в обраному Аднаном Ківаном форматі розширення видання та розцінювали це, як втручання в редакційну політику.

Спроба колективу зберегти незалежність Kyiv Post викликала супротив власника.

Ми вважаємо припинення роботи видання та звільнення колективу розплатою Аднана Ківана. Він офіційно заявив про плани реорганізувати Kyiv Post та перезапустити його вже за місяць з новою командою.

Ми вважаємо, що таким чином власник позбавляється незручних, чесних та принципових журналістів», – пише Маронюк.

Чи був тиск з боку Офісу президента?

Тим часом головна редакторка «Української правди» Севгіль Мусаєва пов’язує проблеми Kyiv Post із тиском з боку Офісу президента на власника Аднана Ківана саме через незалежність видання. Про це вона заявила у своєму дописі на фейсбук-сторінці.

Джерело, яке писало про вагнергейт, офшорний скандал, антикорупційні органи та реформи загалом. Комусь це напевне не дуже подобалось

«Неофіційно проблеми у редакції почалися кілька тижнів тому. І наскільки мені відомо – пов’язані із тиском на Ківана з боку Офісу президента.

Для розуміння: Kyiv Post – основне джерело інформації про Україну для посольств, міжнародних організацій та експатів.

Джерело, яке писало про вагнергейт, офшорний скандал, антикорупційні органи та реформи загалом. Комусь це напевне не дуже подобалось. І власнику це дали зрозуміти...

Намагатися впливати на Брайана та його колектив – справа марна. Він відомий своєю принциповістю і за 25 років зміг зберегти незалежну редакційну політику. Тому вирішили просто позбавитися», – стверджує Мусаєва.

У відповідь на цю заяву в Офісі президента заявили, що «неприємно здивовані» звинуваченнями на адресу голови держави. Прессекретар президента Володимира Зеленського Сергій Никифоров наголошує на важливості KyivPost для медіаполя України та висловлює сподівання на відновлення роботи редакції.

«Для нас сьогоднішні новини стали такою ж несподіванкою, як і для решти. Закликаємо не намагатися робити піар на проблемах авторитетного видання, а натомість брати з нього приклад – будувати собі ім'я щоденною якісною роботою», – пише у фейсбуці Никифоров 8 листопада.

Головний редактор газети Kyiv Post Браян Боннер, який йде з посади, у коментарі Радіо Свобода стверджує , що власник Аднан Ківан у розмовах із ним заперечив тиск з боку Офісу президента.

Як незалежна газета ми часто пишемо речі, на які скаржаться люди при владі, скаржаться можновладці, таке буває

«Він сказав мені, що тиску не було. Як незалежна газета ми часто пишемо речі, на які скаржаться люди при владі, скаржаться можновладці, таке буває. Але, наскільки мені відомо, з усім можна було дати раду. Це нормальна частина того, щоб бути незалежним виданням – ти точно комусь не подобатимешся», – каже він.

На питання, чи сама редакція зазнавала тиску з боку влади, медійник зазначає, що «ти не робиш свою роботу, якщо не отримуєш трохи скарг». Втім, він звертає увагу на загальне становище медіа в Україні, на його думку, не надто сприятливе для незалежних видань. Попри це, додає Боннер, редакція Kyiv Post завжди зберігала незалежність і мала в цьому підтримку всіх трьох власників газети протягом 26 років її існування.

Тиск на великого бізнесмена-забудовника, та ще й іноземця, є завжди

Втім, питання можливого тиску з боку влади слід розглядати ширше, вважає головний редактор профільного видання «Детектор медіа» Отар Довженко. На його думку, варто враховувати, що Аднан Ківан є забудовником, а прибутки від такого бізнесу є непорівнянно вищими за доходи від видання. Про це медіа-експерт пише на своїй сторінці у фейсбуці.

«Тиск на великого бізнесмена-забудовника, та ще й іноземця, є завжди. Можливо, і з боку Офісу президента, але радше з усіх боків – від місцевої влади до силових органів. Не обов’язково цей тиск виглядає як погрози: це можуть бути умови домовленостей чи навіть побажання, які людині в ситуації Ківана краще виконувати, ніж ні. Не обов’язково існував причинно-наслідковий зв’язок «Єрмак сказав закрити Kyiv Post»; легше припустити, що Ківану було важко домовлятися про свій бізнес, коли його видання писало незручні речі про тих, із ким потрібно домовитися», – зауважує Довженко.

Газета Kyiv Post від 1995 року пише про українські реалії для іноземців англійською мовою. У 2002 році з’явилася її онлайн-версія. У березні 2013 року Kyiv Post стала першою українською газетою, яка запровадила пейвол (коли читач платить за перегляд контенту на сайті). 8 листопада 2020 року видання повідомило про тимчасову зупинку роботи.