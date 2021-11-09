Головний редактор Kyiv Post сподівається, що видання перезапустять або продадуть новому власнику

Головний редактор газети Kyiv Post Браян Боннер, який залишає цю посаду, прокоментував припинення роботи видання для Радіо Свобода.

Боннер розповів, що протягом певного часу мав обговорення з власником медіа, одеським забудовником Аднаном Ківаном, який зрештою повідомив про рішення «поставити газету на паузу і повернутися більшим і сильнішим». Водночас, незалежно від подальшої долі видання, головний редактор називає звільнення своїм особистим рішенням:

«В цей момент все виглядало так, що мені час йти. Я пропрацював тут 14 років. Що б це не було, переродження чи пауза, я вирішив піти».

При цьому, як стверджує медійник, Ківан у розмовах із ним заперечив тиск із боку Офісу президента.

«Він сказав мені, що тиску не було. Як незалежна газета ми часто пишемо речі, на які скаржаться люди при владі, скаржаться можновладці, таке буває. Але, наскільки мені відомо, з усім можна було дати раду. Це нормальна частина того, щоб бути незалежним виданням – ти точно комусь не подобатимешся», – сказав він.

Боннер припустив, що власник медіа хотів наразі зосередитися на власному здоров’ї, родині та бізнесі, та висловив надію, що Ківан згодом або відновить роботу газети, або продасть її тому, хто це зробить:

«Я сподіваюся, що він скоро її відновить, більш сильною, незалежною, всім, чим вона була, тільки краще. Якщо ні, якщо він вирішить не робити цього – я сподіваюся, він продасть її достойному власнику, який зможе зберегти найкращі традиції редакційної незалежності».

На питання, чи сама редакція зазнавала тиску з боку влади, Боннер зазначив, що «ти не робиш свою роботу, якщо не отримуєш трохи скарг». Втім, він звернув увагу на загальний стан медіа в Україні, на його думку, не надто сприятливе для незалежних видань.

Попри це, додає головний редактор, редакція Kyiv Post завжди зберігала незалежність і мала в цьому підтримку всіх трьох власників газети протягом 26 років її існування: «я працював з усіма трьома власниками, всі троє, в тому числі пан Ківан, підтримували редакційну незалежність». Він припускає, що газета могла не викликати симпатій в будь-якої з президентських адміністрацій протягом свого існування:

«Я знаю, що, починаючи з Кучми і продовжуючи Ющенком, Януковичем, Порошенком і Зеленським також – ми точно, точно не були улюбленцями Банкової. Точно ні. Я не думаю, що (з приходом Володимира Зеленського – ред.) тут щось змінилося. Але в демократії з цим доводиться мати справу. На жаль, забагато людей на публічних посадах надто чутливі до критики, хоча я вважаю, ухвалення важливих рішень на цих посадах робить їх справедливою мішенню для критики», – міркує головний редактор.

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Він додав, втім, що Kyiv Post не позиціонував себе як опозиційне видання і надавав представникам влади можливість висловитися, у тому числі в колонках і новинах.

«Ми точно надаємо їм місце в новинах, сторінки, щоб вони могли висловити свою позицію. Ми також заперечуємо, якщо вони кажуть щось неправдиве. Ми з усіх сил намагаємося залишатися справедливими, якщо щось неправильно, виправляємо. Ми просто робили свою роботу так добре, як могли», – каже Боннер, звертаючи увагу на специфіку англомовної газети, велика частина аудиторії якогось мешкає поза межами України.

Вихідець зі Сполучених Штатів, очільник газети з 2008 року повідомив, що планує залишатися в Україні, але візьме довгу відпустку після звільнення. Наразі, за його словами, співробітники завершують роботу в редакції і працюють над збереженням архівів:

«У наступній реінкарнації Kyiv Post, як би вона не виглядала, я сподіваюся, що вона буде такою ж незалежною і шанованою як, я вірю, були ми. І, хто б не був її власником, наш борг перед історією і майбутнім Kyiv Post передати естафету наступному поколінню, які будуть готові її прийняти. Я думаю, якщо – коли це станеться, туди точно має увійти значна частина поточного штату, тому що вони справді першокласні журналісти. І я вважаю, що це треба зробити, але на цьому етапі мого життя я не хочу сидіти один, два, три місяці, чекаючи на перезапуск газети».

Англомовне видання Kyiv Post 8 листопада повідомило про тимчасову зупинку роботи. Власник Kyiv Post Аднан Ківан заявив, що медіа планує змінити формат. Натомість колектив видання заявив, що власник прагне знищити незалежність Kyiv Post і позбутися «незручних, чесних та принципових журналістів».