В ОП «неприємно здивовані», що їх звинувачують у причетності до закриття Kyiv Post

В Офісі президента розкритикували звинувачення на свою адресу в ситуації, що склалася довкола закриття англомовного видання Kyiv Post.

«Ми щиро та неприємно здивовані тим, як окремі політики і медійники заходилися безапеляційно винуватити в ситуації Офіс президента або навіть його особисто. Для нас сьогоднішні новини стали такою ж несподіванкою, як і для решти. Закликаємо не намагатися робити піар на проблемах авторитетного видання, а натомість брати з нього приклад – будувати собі ім’я щоденною якісною роботою», – написав у фейсбуці речник президента Сергій Никифоров.

Раніше сьогодні стало відомо, що Kyiv Post зупиняє роботу після 26 років. У заяві на сайті видання вказано, що це тимчасово. Водночас, за повідомленням, головний редактор Kyiv Post Браян Боннер звільниться після закриття газети.

Власник Kyiv Post Аднан Ківан в коментарі РБК-Україна заявив, що медіа планує змінити формат і стати мультимедійним, а процес перезавантаження видання займе близько місяця.

За словами Ківана, команду Kyiv Post посилять «найкращими журналістами України, США, Канади та Європи».

Тим часом, колектив видання заявив, що власник прагне знищити незалежність Kyiv Post і позбутися «незручних, чесних та принципових журналістів».

Головна редакторка «Української правди» Севгіль Мусаєва заявила, що «неофіційно проблеми у редакції почалися кілька тижнів тому», і, за її даними, «пов’язані із тиском на Ківана з боку Офісу президента».

Одеський забудовник Аднан Ківан купив Kyiv Post у Мохаммада Захура у 2018 році за понад 3,5 мільйонів доларів.