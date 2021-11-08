Видання Kyiv Post зупиняє роботу

Англомовне видання Kyiv Post 8 листопада зупинило роботу. У заяві на сайті видання вказано, що це тимчасово. Водночас, за повідомленням, головний редактор Kyiv Post Браян Боннер звільниться після закриття газети.

Власник Kyiv Post Аднан Ківан в коментарі РБК-Україна заявив, що медіа планує змінити формат і стати мультимедійним, а процес перезавантаження видання займе близько місяця.

За словами Ківана, команду Kyiv Post посилять «найкращими журналістами України, США, Канади та Європи».

Тим часом, колектив видання заявив, що власник прагне знищити незалежність Kyiv Post і позбутися «незручних, чесних та принципових журналістів».

«Незалежне видання Kyiv Post відсьогодні припинило існування. Зранку 8 листопада співробітники Kyiv Post прийшли на роботу, де дізналися, що їх звільнено. Ще три тижні тому власник Kyiv Post, одеський забудовник Аднан Ківан, заявляв, що має інші плани – розширити Kyiv Post і запустити україномовне медіа під брендом видання. Тоді ця новина, а також призначення на керівну посаду людини, пов’язаної з власником, стали несподіванкою для редакції», – йдеться в заяві колективу.

«Ми вбачали ризики в обраному Аднаном Ківаном форматі розширення видання та розцінювали це, як втручання в редакційну політику. Спроба колективу зберегти незалежність Kyiv Post викликала супротив власника. Ми вважаємо припинення роботи видання і звільнення колективу розплатою Аднана Ківана… Для міжнародної спільноти Kyiv Post був основним джерелом новин протягом 26 років», – наголошується в заяві.

Одеський забудовник Аднан Ківан купив Kyiv Post у Мохаммада Захура у 2018 році за понад 3,5 мільйонів доларів.