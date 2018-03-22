Що варто знати про нового власника видання Kyiv Post

Найвідоміше англомовне видання України Kyiv Post купує одеський бізнесмен сирійського походження Аднан Ківан за понад 3,5 мільйонів доларів. Чи вплине зміна власника на видання?

Заступник головного редактора Kyiv Зost Ольга Руденко зазначила, що попередній власник, Мохаммад Захур, відхиляв вигідні пропозиції від політично заангажованих людей, бо не хотів перетворення видання у політичний інструмент або його можливого знищення. Захур впевнений, що новий власник збереже редакційну незалежність і поводитиметься з газетою, як з бізнесом.

Радіо Свобода зібрало декілька фактів про нового власника українського англомовного видання, через яке багато хто у світі в подробицях дізнається про життя України.

Аднан Ківан навчався в одеській Академії харчових технологій, має дружину-українку та трьох дорослих дітей, на яких записана частина бізнесу.

Був у трійці найбагатших одеситів – за даними Forbes Україна за 2012 рік.

Основний бізнес – будівництво. Компанія Kadorr group, яка належить родині Аднана Ківана побудувала більше сорока десятків житлових комплексів в Одесі, в тому числі порушуючи норми будівництва в історичних районах. Під час акцій проти таких забудов до місцевих жителів та активістів нерідко застосовувалась фізична сила.

У Києві компанія будує 22-поверховий житловий комплекс за адресою Жилянська, 68. Це будівництво також має проблеми із законністю, про що повідомляє портал Наші гроші.



Ківан перебуває у конфлікті із чинним мером Одеси Генадієм Трухановим.

Аднан Ківан володіє одеським телеканалом «7 канал», ефір телеканалу часто використовується для реклами діяльності компанії-власника, інформаційної боротьби із опонентами та донесення позиції власника. Телеканал має виразно проукраїнську позицію. За даними Інституту масової інформації, «7 канал» посідає четверту сходинку у рейтингах одеських телеканалів.

З Аднаном Ківаном також пов'язують веб-ресурс «Украинская служба информации».

Видання Kyiv Post: Мохаммад Захур (ліворуч) продає газету Аднану Ківану за понад 3,5 мільйона доларів:

Бізнесмен є одним із засновників благодійного фонду «На благо Одеси». Фондом керує Теймураз Нішніанідзе – соратник Міхаїла Саакашвілі під час його головування в Одеській облдержадміністрації. Аднана Ківана нерідко називали одним із спонсорів проектів адміністрації Саакашвілі.

У липні 2016 разом із президентом Петром Порошенком подарував сім квартир військовим морякам у новобудовах своєї компанії.

У 2001 році Ківан відкрив Арабський культурний центр в Одесі.

Слоган компанії бізнесмена: «KADORR Group – бізнес із людським обличчям, бізнес з Божим благословенням!»