У Славутичі відкрили перший в Україні «лабіринт медіаграмотності»

У Славутичі 28 жовтня відбулося офіційне відкриття інсталяції «Лабіринт медіаграмотності «НЕ ВІРРР – ПЕРЕВІРР», організованої Агентством США з міжнародного розвитку (USAID).

Інтерактивний об’єкт у цьому місті працюватиме щодня з 10:00 до 18:00 до 31 жовтня цього року. Планується, що лабіринт подорожуватиме громадами України і відвідати його зможуть всі охочі.

Як заявили в USAID, проєкт націлений на тих, хто «хоче навчитися відрізняти правду від вигадок у цьому безкінечному потоці маніпуляцій, фейків та дезінформації, які ллються з екранів телевізорів, смартфонів та інших девайсів».

Лабіринт складається з 12 кімнат, кожна з яких присвячена одній із тем медіаграмотності, таким як: інформаційний шум, клікбейт, маніпуляції, пропаганда, тролі та боти, стереотипи та популізм.

На відкритті виступив директор відділу сприяння розвитку демократії та врядування регіональної місії USAID в Україні та Білорусі Марк Еллінгстад. За його словами, медіаграмотність стосується не лише новинного контенту.

«Ця навичка необхідна для визначення реальних можливостей працевлаштування чи освіти тут, в Україні чи за кордоном, для прийняття рішень щодо здоров’я та благополуччя та у виборі, який ми робимо щодо кожного аспекту нашого життя. Підтримуючи зростання мережі амбасадорів медіаграмотності, ми можемо краще захистити себе та своїх близьких від дезінформації та помилкової інформації», – заявив він.

Відкривали лабіринт та стали першими відвідувачами кілька представників влади, в тому числі мер Славутича Юрій Фомічев.

Подія відбулася в рамках Всесвітнього тижня медійної та інформаційної грамотності. Подія, яку організовує ЮНЕСКО, триває з 24 по 31 жовтня. Вперше він проводився в 2012 році.