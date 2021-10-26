Правління НСТУ підтримало редакцію «Зворотного відліку», яка заявила про тиск із боку влади

Правління Національної суспільної телерадіокомпанії (Суспільне мовлення) підтримало позицію редакції програми «Зворотний відлік», яка транслюється на одному з каналів Суспільного «UA:Перший».

Як йдеться у відповіді на запит Радіо Свобода, редакція програми самостійно обирає теми та гостей студії, при цьому «запрошує до участі в ефірі як представників влади, так і представників парламентської опозиції».

«18 жовтня редакція токшоу «Зворотний відлік» зафіксувала спроби політичної партії «Слуга народу» висувати ультиматуми щодо участі їхніх членів у телеефірах, що може розцінюватись як спроба тиску та втручання в редакційну політику», – йдеться у листі, підписаним головою правління НСТУ Миколою Чернотицьким.

У правлінні НСТУ вказують на положення закону про Суспільне мовлення, яке забороняє цензуру з боку як державних органів та службовців, так і громадських організацій.

«З огляду на ситуацію, яка виникла в токшоу «Зворотний відлік», члени правління акціонерного товариства «НСТУ» підтримують думку редакції щодо неприпустимості будь-якого втручання в редакційну політику програми та Суспільного мовника», – зазначено у відповіді.

Правління Суспільного також прокоментувало тему фінансування. У проєкті державного бюджету 2022 року на фінансування НСТУ виділено 1,8 мільярда гривень, і вся ця сума запланована як видатки споживання. Компанія вказує на те, що це на 526 мільйонів менше за передбачену законом суму, а на видатки розвитку коштів не передбачено.

«Відповідно до Закону України «Про Суспільне телебачення і радіомовлення України» фінансова підтримка має становити 0,2% видатків загального фонду Державного бюджету України за попередній рік. Таким чином, фінансовий план АТ «НСТУ» на 2022 рік передбачав фінансування на рівні приблизно 2,4 мільярда гривень. З обсягів зазначеної суми поточні видатки мали б становити 2 224,7 мільйона гривень, капітальні видатки – 170 мільйонів», – стверджують у правлінні.

При цьому керівництво НСТУ звертає увагу на те, що з моменту створення Суспільного мовлення в 2017 році він не отримував фінансування, яке дорівнювало б передбаченому законом показникові.

Наприклад, у 2021 році 0,2% від видатків загального фонду становили близько 2,27 мільярда гривень. Натомість, згідно з даними компанії, у 2021-му році Суспільне мовлення отримало 1,86 мільярда гривень із загального бюджету і 61,68 мільйона зі спеціального фонду заміст запланованих 400 мільйонів.

Ведуча ток-шоу «Зворотний відлік» на телеканалі «UA: Перший» Мирослава Барчук 20 жовтня заявила про тиск із боку Офісу президента України, зокрема, підлеглих керівника цієї структури Андрія Єрмака. За словами журналістки, в ОП звинуватили телеканал у «недотриманні журналістських стандартів (відсутність балансу думок учора в студії)» після того, як редакція відмовилася виконати «ультиматум» щодо присутності «слуг народу» на ефірі.

Президент Володимир Зеленський, зі свого боку, назвав звинувачення Барчук «хайпом».