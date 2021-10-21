У влади є нерозуміння важливості реформи «Суспільного» – голова Наглядової ради

Голова Наглядової ради «Суспільного» Світлана Остапа заявляє, що влада України публічно намагається применшити значення реформи суспільного мовника, досі вважаючи «Суспільне» державним.

Про це вона заявила Радіо Свобода 21 жовтня, коментуючи заяву телеведучої ток-шоу «Зворотний відлік» на громадському телеканалі «UA: Перший» Мирослави Барчук щодо контролю з боку Офісу президента присутності на ефірах народних депутатів від фракції «Слуга народу» й тиску на журналістів.

«Прямих таких вказівок чи спроб тиску відкритих не було, принаймні мені невідомо, все було або завуальовано, або в іншій формі: не тиск, а взагалі нерозуміння реформи чи несприйняття реформи. І відео показало, що президент досі називає суспільного мовника, який п’ятий рік існує в Україні, державним каналом… У цьому парламенті дуже мало депутатів, які розуміють реформу «Суспільного», досі вважають його державним. Публічно влада намагається применшити значення реформи суспільного мовника», – сказала Світлана Остапа.

Вона наголосила, що це не державницький підхід, а згадану реформу в Європі вважають однією з найважливіших для України.

При цьому, за словами голови Наглядової ради «Суспільного», «ставлять умови» журналістам не лише представники влади, а й опозиції.

«Вони собі вибирають більш комфортне якесь середовище, в якому б вони хотіли бути присутні. Часто не самі народні депутати, а їхні пресслужби, прессекретарі чи прессекретарі фракцій починають наполягати на тому, щоб уточнити теми, щоб журналісти від них не відходили, не ставили інших питань. І коли сталося щось екстраординарне, і журналісти питають думку політиків про це, то вони починають нервувати і кажуть, що більше не прийдуть на ток-шоу…, забувають, що вони – політики і приходять у студії не для власного піару, а дати відповіді на питання, які цікавлять людей», – заявила Остапа.

Вона також повідомила, що Наглядова рада «Суспільного» буде в середині листопада розглядати це питання на своєму засіданні. Чи буде ухвалена якась заява за підсумками цього засідання, наразі невідомо. Крім того, питання можуть розглянути на Раді з питань свободи слова при президентові.

«Добре, що ця дискусія почалася зараз. Тут такого відвертого прямого тиску чи цензури, такого кричущого, щоб нам відразу вночі збиратися і робити заяву, як це було у випадку з «Укрексімбанком», поки що таких у нас немає ініціатив, але, можливо, в понеділок будемо розглядати це питання на Раді зі свободи слова при президенті. Зараз голосуємо за годину, коли має відбутися ця зустріч, але сам Офіс президента зацікавлений, щоб ми визначили, можливо, це буде заява цієї ради, що ми вважаємо тиском: чи можна вважати тиском ультиматум «прийдемо чи не прийдемо», – повідомила Світлана Остапа.

Раніше ведуча ток-шоу «Зворотний відлік» на телеканалі «UA: Перший» Мирослава Барчук заявила про тиск із боку Офісу президента України, зокрема, підлеглих керівника цієї структури Андрія Єрмака. За словами журналістки, в ОП звинуватили телеканал у «недотриманні журналістських стандартів (відсутність балансу думок учора в студії)» після того, як редакція відмовилася виконати «ультиматум» щодо присутності «слуг народу» на ефірі.

Крім того, Офіс «президента давно і жорстко» контролює присутність на ефірах народних депутатів від фракції «Слуга народу», кандидати на ефіри узгоджуються з контактною особою Михайла Подоляка в ОП, додала ведуча.

Радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк у коментарі Радіо Свобода відкинув заяви про тиск. За його словами, представники влади регулярно з’являються в програмах Суспільного, зокрема і в «Зворотному відліку». Водночас Подоляк заявив, що «суспільство хоче отримати від медіа незаангажовану модерацію в ефірах, коли всі сторони діалогу мають рівні можливості, а журналісти не зловживають своїми політичними позиціями».

Щодо необхідності узгоджувати спікерів на ефіри з ним, про що заявила Барчук, то, за словами радника голови ОП, для Офісу президента важливо, «щоб будь-яке представництво влади в програмах телеканалів було просто змістовним».

Голова Національної спілки журналістів України Сергій Томіленко у зв’язку з ситуацією заявив, що тиск влади на редакційну політику ЗМІ є неприпустимим, журналісти мають право самостійно обирати формати і теми обговорення, запрошувати гостей на ефіри.

Президент України Володимир Зеленський у відповідь на прохання прокоментувати ситуацію назвав «хайпом» заяву телеведучої. Крім того, президент сказав, що для нього «у цілому дивно виглядає, що державне телебачення говорить про тиск із боку держави.