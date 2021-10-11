Наглядова рада «Укрексімбанку» звільнила Мецгера з посади без «вихідної допомоги»

Наглядова рада «Укрексімбанку» звільнила Мецгера з посади голови правління банку. Про це йдеться в повідомленні ради у фейсбуці.

«Була отримана заява від Мецгера Євгена Володимировича від 11 жовтня 2021 року про розірвання строкового трудового договору з власної ініціативи. Номінаційний комітет, відповідно, надав негайну рекомендацію наглядовій раді припинити його повноваження з 11 жовтня 2021 року на підставі ч. 1 ст. 39 Кодексу законів про працю України та відповідного пункту трудового контракту з Мецгером Євгеном Володимировичем. Розірвання трудового договору відповідно до зазначеної підстави не передбачає виплати вихідної допомоги», – йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що у зв’язку зі звільненням голови правління«Укрексімбанку», номінаційний комітет наглядової ради призначив Сергія Єрмакова виконувачем обов’язки голови правління Банку з 12 жовтня. Єрмаков буде в.о. до вступу на посаду голови правління банку особи, яка має бути обрана наглядовою радою за результатами конкурсу не пізніше 12 квітня наступного року, йдеться в повідомленні.

Раніше сьогодні відсторонений з посади голови правління «Укрексімбанку» Євген Мецгер повідомив, що написав заяву про звільнення, вказавши, що це є його власною оцінкою того, що сталося в банку. Перед тим Голосіївський райсуд Києва обрав Мецгеру запобіжний захід – нічний домашній арешт. Такий же захід обрано відстороненому директору департаменту інформаційної політики «Укрексімбанку» Володимиру Пікалову.

А от відстороненому з посади керівника служби безпеки «Укрексімбанку» Ігору Тельбізову, який застосував фізичну силу до оператора «Схем», щоб відібрати у нього флешку з відео, обрали запобіжний захід у вигляді особистого зобов’язання. Тельбізову інкримінують перешкоджання законній професійній діяльності журналістів та умисне вчинення насильницьких дій, які завдали фізичного болю та не спричинили тілесних ушкоджень.

Євгена Мецгера та Володимира Пікалова підозрюють у вчиненні кримінального злочину за двома статтями – перешкоджання журналістській діяльності та незаконне утримання людини.

Йдеться про напад на знімальну групу «Схем» (спільного проєкту Радіо Свобода та телеканалу «UA: Перший») під час запису інтерв’ю. 4 жовтня під час інтерв’ю Мецгеру не сподобалось одне із запитань журналіста-розслідувача Кирила Овсяного, яке стосувалося розслідування про видачу кредиту «Укрексімбанком» бізнесмену, одна з компаній якого працює у так званій «ДНР». Банкір наказав охороні «забрати камери» та «дістати із них касети». Співробітники банку застосували фізичну силу до оператора «Схем» Олександра Мазура, відібрали у нього дві камери, забрали картки, на які здійснювався запис та видалили записане відео.

Редакція «Схем» звернулась до технічних спеціалістів, яким вдалося відновити відео. Відео відновлене на обох картках із обох камер, на які вівся запис.

Мецгер пізніше попросив пробачення в журналістів і назвав свої дії неприпустимими.

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Після звернення журналістів Національна поліція відкрила кримінальне провадження за статтею «перешкоджання законній професійній діяльності журналістів».