США привітали вибори глави та секретаря Наглядової ради «Суспільного»

Посольство США в Україні прокоментувало проведені 16 лютого вибори нових глави та секретаря Наглядової ради Суспільного мовника.

«Ми вітаємо чесні та прозорі вчорашні вибори нових голови та секретаря Наглядової ради Суспільне мовлення. Незалежний мовник забезпечує суспільний контроль за діями влади, протидіє дезінформації та сприяє здоровим демократичним дискусіям», – мовиться у повідомленні посольства.

16 лютого головою та секретарем Наглядової ради «Суспільного» було переобрано Світлану Остапу та Вадима Міського відповідно.

Національна рада з питань телебачення і радіомовлення 12 лютого затвердила оновлений склад Наглядової ради Національної телерадіокомпанії України.