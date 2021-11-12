Справа «Укрексімбанку»: після «тріумфального» повернення нападників на «Схеми» таки звільнили

Директора департаменту банківської безпеки «Укрексімбанку» Ігоря Тельбізова, який 4 жовтня за наказом Голови правління цієї фінустанови Євгена Мецгера застосував силу проти журналістів програми «Схеми» в його робочому кабінеті, звільнили.

Таке рішення одностайно ухвалило правління акціонерного товариства «Укрексімбанк» на основі рекомендацій, винесених у п’ятницю ввечері на позачерговому засіданні наглядової ради банку.

Цьому передував резонанс, який виник у ЗМІ та соцмережах після публікації новини про те, що двох нападників на журналістів було поновлено на посадах, а також публікації відео, на якому директор департаменту банківської безпеки «Укрексімбанку» Ігор Тельбізов повертається у банк у супроводі овацій працівників фінустанови.

Рішенням правління банку, на основі рекомендацій Наглядової ради, окрім Тельбізова, також звільнено і іншого учасника нападу, начальника управління внутрішньої безпеки банку Олега Осіпова, повідомляє пресслужба банку.

«Вивчивши обставини інциденту, який відбувся 11 листопада 2021 року в головному офісі Банку за участю Тельбізова І.Г. та працівників Департаменту банківської безпеки Банку та став предметом обурення громадськості, (рада) прийняла одностайне рішення звернутись до Правління Банку для вжиття заходів щодо негайного припинення трудових відносин Банку з Тельбізовим І.Г. та Осіповим О.Л.», – сказано в повідомленні.

Міністр фінансів України Сергій Марченко назвав реакцію співробітників банку та поведінку керівника служби безпеки «зухвалою».

«Вчинок працівників банку є не лише перешкоджанням журналістській діяльності, а й приниженням людської честі та гідності. Вимагаю від наглядової ради та правління термінової оцінки і реакції на ситуацію. Вимагаю, щоб керівництво банка оприлюднило результати службового розслідування», – заявив міністр.

На думку членів наглядової ради «Укрексімбанку», своїми діями Тельбізов та Осіпов довели, що «не здатні належним чином виконувати свої обов’язки. Їх звільнено з банку за п.2 ч.1 ст. 40 КЗпП України (невідповідність працівника займаній посаді)», а також не розуміють «вимог та положень Кодексу етики та корпоративних цінностей Банку та наявність конфлікту між особистими інтересами та інтересами Банку».

Члени наглядової ради дійшли висновку, що подальше перебування Ігоря Тельбізова та Олега Осіпова на посадах «створює загрозу для всієї системи безпеки банку та для його стабільної та безперервної діяльності в цілому, що створює істотні операційні, комплаєнс та операційні ризики».

Тельбізов і Осіпов є обвинуваченими у кримінальному провадження за зверненням журналістів. Їхні дії слідство кваліфікувало за двома кримінальними статтями: 171 («Незаконне вилучення зібраних журналістом матеріалів і технічних засобів, перешкоджання роботі журналіста, вчиненого службовою особою з використанням свого службового становища») та 126 («Умисне вчинення насильницьких дій, які завдали фізичного болю та не спричинили тілесних ушкоджень»).

Досудове розслідування кримінального провадження вже завершене, справу скеровано до суду, підготовче засідання призначене на 29 листопада 2021 року.

Обох співробітників відсторонили на час проведення внутрішнього розслідування в банку, однак поновили на посадах після його завершення 9 листопада.

Наразі звільнено усіх чотирьох учасників нападу на журналістів «Схем»: голову правління «Укрексімбанку» Євгена Мецгера, його прессекретаря Володимира Пікалова, керівника служби безпеки банку Ігоря Тельбізова та начальника внутрішньої безпеки установи Олега Осіпова.

Однак банк досі не оприлюднив результати внутрішнього розслідування, які публічно запросив Міністр фінансів. «Схеми» також неодноразово запитували про результати цього розслідування в керівництва АТ «Укрексімбанк», але ані документу, ані інформації банк не надав.

4 жовтня під час інтерв’ю з головою правління «Укрексімбанку» Євгеном Мецгером журналіст «Схем» запитав його про великий валютний кредит під заставу проблемного активу, який банк видав бізнесмену, чия компанія сплачує податки угрупованню «ДНР». Мецгеру не сподобалсь запитання і він наказав охороні «забрати камери» в журналістів та «дістати з них касети».

За наказом Євгена Мецгера співробітники банку застосували фізичну силу до оператора «Схем», відібрали у нього дві камери та картки, на які здійснювався запис, та видалили записане відео. Журналісту вдалося записати інцидент на аудіо.

Журналісти звернулися до правоохоронних органів, після чого Національна поліція відкрила кримінальне провадження. Банк заперечував факт нападу, але згодом «Схеми» відновили видалене відео і оприлюднили його.

7 жовтня «Схеми» опублікували матеріал «Мецгер, «ДНР», SkyMall та $60 мільйонів. Розслідування «Схем» про «Укрексімбанк».

11 жовтня Євген Мецгер написав заяву про звільнення, яке того ж дня схвалила наглядова рада «Укрексімбанку».

Згодом аналогічну заяву подав Володимир Пікалов. Її також задовольнили.