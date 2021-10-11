Справа про напад на знімальну групу «Схем»: Мецгер написав заяву про звільнення

Відсторонений з посади голови правління «Укрексімбанку» Євген Мецгер повідомив, що написав заяву про звільнення.

«Сьогодні я написав заяву про звільнення з посади голови правління АТ Укрексімбанк. Це логічний крок – єдино можливий у ситуації, коли потрібно відвернути негативні наслідки для банку», – повідомив у фейсбуці Мецгер, який фігурує у справі про напад на знімальну групу «Схем» (спільного проєкту Радіо Свобода та телеканалу «UA: Перший»).

Він зазначив, що написання заяви про відставку є його власною оцінкою того, що сталося в банку.

«Сподіваюсь, що цей крок допоможе відновленню довіри до банку», – зазначив Мецгер.

Раніше сьогодні Голосіївський райсуд Києва обрав Мецгеру запобіжний захід – нічний домашній арешт. Такий же захід обрано директору департаменту інформаційної політики «Укрексімбанку» Володимиру Пікалову. А от відстороненому з посади керівника служби безпеки «Укрексімбанку» Ігору Тельбізову, який застосував фізичну силу до оператора «Схем», щоб відібрати у нього флешку з відео, обрали запобіжний захід у вигляді особистого зобов’язання.

Євгена Мецгера та Володимира Пікалова підозрюють у вчиненні кримінального злочину за двома статтями – перешкоджання журналістській діяльності та незаконне утримання людини. Йдеться про напад на знімальну групу «Схем» під час запису інтерв’ю з нині відстороненим головою правління «Укрексімбанку» Євгеном Мецгером.

4 жовтня під час інтерв’ю Мецгеру не сподобалось одне із запитань журналіста-розслідувача Кирила Овсяного, яке стосувалося розслідування про видачу кредиту «Укрексімбанком» бізнесмену, одна з компаній якого працює у так званій «ДНР». Банкір наказав охороні «забрати камери» та «дістати із них касети». Співробітники банку застосували фізичну силу до оператора «Схем» Олександра Мазура, відібрали у нього дві камери, забрали картки, на які здійснювався запис та видалили записане відео.

Редакція «Схем» звернулась до технічних спеціалістів, яким вдалося відновити відео. Відео відновлене на обох картках із обох камер, на які вівся запис.

Наглядова рада державного «Укрексімбанку» 6 жовтня ухвалила рішення відсторонити голову правління фінансової установи Євгена Мецгера «на час проведення внутрішнього розслідування». Тимчасовим виконувачем обов’язків голови правління став Сергій Єрмаков. Мецгер пізніше попросив пробачення в журналістів і назвав свої дії неприпустимими.

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8 жовтня у коментарі журналістам голова Наглядової ради «Укрексімбанку» Оляна Гордієнко повідомила, що Володимир Пікалов був відсторонений з посади.

Після звернення журналістів Національна поліція відкрила кримінальне провадження за статтею «перешкоджання законній професійній діяльності журналістів». Тоді підозру за цією статтею оголосили Мецгеру та Пікалову.

8 жовтня Євгену Мецгеру та Володимиру Пікалову повідомили про нові підозри – у незаконному утриманні людей. Також про підозру повідомили третього учасника нападу – керівника служби безпеки «Укрексімбанку» Ігора Тельбізова – у перешкоджанні законній професійній діяльності журналістів та умисному вчиненні насильницьких дій, які завдали фізичного болю та не спричинили тілесних ушкоджень.