У справі про напад на «Схеми» в приміщенні «Укрексімбанку» оголосили третю підозру

Прокурори повідомили про підозру третьому ймовірному учасникові нападу на журналістів програми «Схеми» (спільного проєкту Радіо Свобода та телеканалу «UA: Перший»). Про це 8 жовтня повідомляє Київська міська прокуратура.

«8 жовтня 2021 року у межах провадження, розпочатого за фактом перешкоджання законній професійній діяльності журналістів програми «Схеми», третій особі, а саме працівнику охорони банку, повідомлено про підозру за ч. 1, 3 ст. 171, ч. 1 ст. 126 КК України – перешкоджання законній професійній діяльності журналістів та умисне вчинення насильницьких дій, які завдали фізичного болю та не спричинили тілесних ушкоджень», – вказано в повідомленні.

Очевидно, що йдеться про керівника служби безпеки «Укрексімбанку» Ігоря Тельбізова – саме він заламував руку операторові Олександру Мазуру, коли у співробітників Радіо Свобода відібрали дві камери, забрали картки, на які здійснювався запис, та видалили записане відео.

«Крім того, повідомлено про нову підозру іншій службовій особі банку (очевидно, директор департаменту інформаційної політики «Укрексімбанку» Володимир Пікалов – ред.), яка раніше набула статус підозрюваного у даному провадженні. Вказаній особі інкримінують перешкоджання законній професійній діяльності журналістів та незаконне позбавлення волі (ч. 1, 3 ст. 171, ч. 2 ст. 146 КК України)», – додають у Київській міській прокуратурі.

У прокуратурі наголосили, що слідчі та процесуальні дії у кримінальному провадженні тривають.

Досудове розслідування здійснюється Голосіївським управлінням поліції Києва.

4 жовтня під час інтерв’ю з головою «Укрексімбанку» журналіст «Схем» намагався розпитати Євгена Мецгера про доцільність такої інвестиції в бізнес, власник якого сплачує податки в ОРДО, та наскільки надійною заставою є ТРЦ SkyMall. Після чого Мецгер забажав закінчити інтерв’ю, і побачивши увімкнені камери, наказав охороні «забрати камери» та «дістати з них касети».

Співробітники банку застосували фізичну силу до оператора «Схем» Олександра Мазура, відібрали у нього дві камери, забрали картки, на які здійснювався запис та видалили записане відео.

Після звернення журналістів Національна поліція відкрила кримінальне провадження за статтею «перешкоджання законній професійній діяльності журналістів».

Наглядова рада державного «Укрексімбанку» 6 жовтня ухвалила рішення відсторонити голову правління фінансової установи Євгена Мецгера «на час проведення внутрішнього розслідування». Тимчасовим виконувачем обов’язків голови правління став Сергій Єрмаков. Мецгер пізніше попросив пробачення в журналістів і назвав свої дії неприпустимими.