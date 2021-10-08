Мецгер відреагував на розслідування «Схем» про «Укрексімбанк»

Відсторонений голова правління «Укрексімбанку» Євген Мецгер відреагував на розслідування програми «Схеми» (спільний проєкт Радіо Свобода і телеканалу UA: Перший) про те, що цей державний банк видав 60 мільйонів доларів кредиту бізнесмену, компанія якого сплачує податки угрупованню «ДНР».

У себе у фейсбуці Мецгер заявив, що банк «не зробив жодного порушення», а виявлені журналістами документи треба передати правоохоронцям, які мають провести розслідування.

«Служба безпеки «Укрексімбанку» перевірила компанії, яким був наданий кредит. Ніяких порушень законодавства з боку власників компаній не було виявлено. Кредит не є проблемним, він належним чином обслуговується. Всі умови по сплаті процентів та тіла кредиту виконуються. Державний банк не зробив жодного порушення. У нас є всі документи та ми відкриті до будь-яких перевірок органів досудового слідства», – написав Мецгер.

«Стосовно документів, які знайшли журналісти. Ці документи мають бути передані в СБУ та має бути проведене розслідування. Чи дійсно компанії працюють на непідконтрольній території? Чи дійсно вони сплачують там податки? Сподіваюсь розслідування буде швидким, і суспільство дізнається правду», – додав він.

Напередодні «Схеми» оприлюднили розслідування, згідно з яким, державний «Укрексімбанк» видав 60 мільйонів доларів кредиту донецькому підприємцю Сергію Брюховецькому, який є власником бізнесу на окупованій території у Донецькій області, що сплачує податки у бюджет угруповання «ДНР».

Генеральний кредитний договір, датований 28 квітням 2021 року, є у розпорядженні журналістів редакції «Схем». Про це йдеться у новому розслідуванні «Мецгер, «ДНР», Sky Mall і 60 мільйонів доларів».

Кредит видали Сергію Брюховецькому для викупу проблемного активу в однієї зі сторін корпоративного конфлікту через торгово-розважальний центр SkyMall у столиці. Як гарантію повернення багатомільйонного валютного кредиту, банк погодився взяти в заставу сам ТРЦ, попри те, що за цей об’єкт вже понад 10 років триває юридична боротьба у кількох юрисдикціях, а в Україні на нього неодноразово накладали арешт в рамках кримінальної справи, яка досі не завершена.

Сергій Брюховецький, який особисто виступив поручителем кредиту – бізнесмен із міста Горлівка Донецької області, де володіє групою компаній. Щонайменше одна із них після окупації, а саме 11 грудня 2014 року була перереєстрована у Горлівці за так званим «законодавством» угруповання «ДНР».

Йдеться про компанію «Спец-РемМаш», в якій Сергій Брюховецький є співвласником.

Ці дані «Схеми» отримали та перевірили з двох незалежних одне від одного поінформованих джерел – у фінансових органах на окупованих територіях.

«Таким чином, «Укрексімбанк» видав кредит у більш ніж в 1,6 млрд гривень компаніям бізнесмена, що сплачує податки до скарбниці окупантів», – йдеться у розслідуванні «Схем».

4 жовтня під час інтерв’ю з головою «Укрексімбанку» журналіст «Схем» намагався розпитати Євгена Мецгера про доцільність такої інвестиції в бізнес, власник якого сплачує податки в ОРДО, та наскільки надійною заставою є ТРЦ SkyMall. Після чого Мецгер забажав закінчити інтерв’ю, і побачивши увімкнені камери, наказав охороні «забрати камери» та «дістати з них касети».

Співробітники банку застосували фізичну силу до оператора «Схем» Олександра Мазура, відібрали у нього дві камери, забрали картки, на які здійснювався запис та видалили записане відео.

Після звернення журналістів Національна поліція відкрила кримінальне провадження за статтею «перешкоджання законній професійній діяльності журналістів».

Наглядова рада державного «Укрексімбанку» 6 жовтня ухвалила рішення відсторонити голову правління фінансової установи Євгена Мецгера «на час проведення внутрішнього розслідування». Тимчасовим виконувачем обов’язків голови правління став Сергій Єрмаков. Мецгер пізніше попросив пробачення в журналістів і назвав свої дії неприпустимими.