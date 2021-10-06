«Не мав права на той спалах» – Мецгер про напад на журналістів «Схем»

Відсторонений голова правління «Укрексімбанку» Євген Мецгер заявив 6 жовтня, що «щиро просить вибачення» у співробітників програми «Схеми» (спільного проєкту Радіо Свобода та телеканалу «UA: Перший») Кирила Овсяного та Олександра Мазура.

«Події, що сталися у моєму робочому кабінеті 4 жовтня 2021 року та були згодом опубліковані виданням «Схеми», з мого боку є неприпустимими та стали шоком не тільки для громадськості та журналістської спільноти, але й для мене. Я за природою врівноважена людина і ніколи не думав, що миттєвий емоційний спалах може перерости в лавину імпульсивних та непоправних дій і рішень», – написав у фейсбуці чільний менеджер фінансової установи.

Мецгер додав, що його «поведінка глибоко образила весь без виключення журналістський цех, який проявив гідну найбільшої поваги солідарність у відстоюванні прав своїх колег».

«Я щиро прошу вибачення у всіх журналістів України. І зрештою, це завдало величезної шкоди іміджу банку, моральному духу його чудового колективу і престижу професії банкіра, як такій. Я щиро прошу вибачення у всіх колег. Повторюся, я не мав права на той спалах, він викликає найбільшу огиду і сором саме в мене», – твердить фінансист.

Наглядова рада державного «Укрексімбанку» 6 жовтня ухвалила рішення відсторонити голову правління фінансової установи Євгена Мецгера «на час проведення внутрішнього розслідування». Тимчасовим виконувачем обов’язків голови правління став Сергій Єрмаков.

Раніше 6 жовтня Євген Мецгер оголосив про тимчасове складання повноважень на час розслідування нападу на знімальну групу програми «Схеми», який у повідомленні фінансової установи названий «конфліктом з журналістами видання Радіо Свобода».

4 жовтня на журналістів «Схем» (проєкт Радіо Свобода на телеканалі UA:Перший) скоїли напад у державному «Укрексімбанку» під час запису інтерв’ю із головою правління цієї фінустанови Євгеном Мецгером прямо в його кабінеті. Мецгеру не сподобалось одне із запитань журналіста-розслідувача Кирила Овсяного, яке стосувалося майбутнього розслідування. Банкір наказав охороні «забрати камери» та «дістати із них касети». Співробітники банку застосували фізичну силу до оператора «Схем» Олександра Мазура, відібрали у нього дві камери, забрали картки, на які здійснювався запис та видалили записане відео.

Після звернення журналістів Національна поліція відкрила кримінальне провадження за статтею «перешкоджання законній професійній діяльності журналістів».

5 жовтня в державному «Укрексімбанку» офіційно прокоментували напад на журналістів «Схем» під час запису інтерв’ю із головою правління цієї фінустанови Євгеном Мецгером прямо у його кабінеті. У банку вважають, що інформація, яка цікавила журналістів, є «банківською таємницею», також стверджують, що знімальна група «без перешкоджання» залишила приміщення, і розглядають можливість «звернення до правоохоронних органів».