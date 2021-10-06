В «Укрексімбанку» скасували пресконференцію щодо нападу на журналістів «Схем»

У державному «Укрексімбанку» повідомили про скасування пресконференції щодо нападу на журналістів програми «Схеми». Про це у фейсбуці поінформувала член наглядової ради фінансової установи Вікторія Страхова.

«Шановні журналісти та всі зацікавлені особи, у зв’язку з відстороненням пана Євгена Мецгера запланована пресконференція щодо офіційної позиції АТ «Укрексімбанк» у ситуації з виданням Радіо Свобода скасовується», – написала Страхова і додала, що найближчим часом «Мецгер принесе свої вибачення журналістам».

Наглядова рада державного «Укрексімбанку» 6 жовтня ухвалила рішення відсторонити голову правління фінансової установи Євгена Мецгера «на час проведення внутрішнього розслідування». Тимчасовим виконувачем обов’язків голови правління став Сергій Єрмаков.

Раніше 6 жовтня Євген Мецгер оголосив про тимчасове складання повноважень на час розслідування нападу на знімальну групу програми «Схеми», який у повідомленні фінансової установи названий «конфліктом з журналістами видання Радіо Свобода».

4 жовтня на журналістів «Схем» (проєкт Радіо Свобода на телеканалі UA:Перший) скоїли напад у державному «Укрексімбанку» під час запису інтерв’ю із головою правління цієї фінустанови Євгеном Мецгером прямо в його кабінеті. Мецгеру не сподобалось одне із запитань журналіста-розслідувача Кирила Овсяного, яке стосувалося майбутнього розслідування. Банкір наказав охороні «забрати камери» та «дістати із них касети». Співробітники банку застосували фізичну силу до оператора «Схем» Олександра Мазура, відібрали у нього дві камери, забрали картки, на які здійснювався запис та видалили записане відео.

Після звернення журналістів Національна поліція відкрила кримінальне провадження за статтею «перешкоджання законній професійній діяльності журналістів».

5 жовтня в державному «Укрексімбанку» офіційно прокоментували напад на журналістів «Схем» під час запису інтерв’ю із головою правління цієї фінустанови Євгеном Мецгером прямо у його кабінеті. У банку вважають, що інформація, яка цікавила журналістів, є «банківською таємницею», також стверджують, що знімальна група «без перешкоджання» залишила приміщення, і розглядають можливість «звернення до правоохоронних органів».