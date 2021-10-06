Голова МВС про напад на журналістів «Схем»: розслідування не забере багато часу

Поліція долучила до матеріалів розслідування поширене в інтернеті відео з кабінету голови правління «Укрексімбанку» Євгена Мецгера, де зафіксовані протиправні дії стосовно журналістів Радіо Свобода, повідомив міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський.

«Впевнений, що розслідування не забере багато часу. І вже після отримання результатів необхідних експертиз правопорушникам буде оголошено погоджені прокуратурою підозри», – написав голова МВС у фейсбуці 6 жовтня.

За його словами, найближчим часом журналісти передадуть й оригінал відновленого відеозапису, який також буде долучений до матеріалів провадження як речовий доказ і направлений на експертизу.

«Від себе додам, що така поведінка до співробітників ЗМІ неприпустима у демократичному суспільстві та обов’язково отримає належну правову оцінку правоохоронців», – додав Монастирський.

4 жовтня на журналістів «Схем» (проєкт Радіо Свобода на телеканалі UA:Перший) скоїли напад у державному «Укрексімбанку» під час запису інтерв’ю із головою правління цієї фінустанови Євгеном Мецгером прямо в його кабінеті.

Мецгеру не сподобалося одне із запитань журналіста-розслідувача Кирила Овсяного, яке стосувалося майбутнього розслідування.

Банкір наказав охороні «забрати камери» і «дістати із них касети».

Співробітники банку застосували фізичну силу до оператора «Схем» Олександра Мазура, відібрали у нього дві камери, забрали картки, на які здійснювався запис та видалили записане відео.

Після звернення журналістів Національна поліція відкрила кримінальне провадження за статтею «перешкоджання законній професійній діяльності журналістів».

5 жовтня в державному «Укрексімбанку» офіційно прокоментували напад на журналістів «Схем». У банку заявили, що інформація, яка цікавила журналістів, є «банківською таємницею», також стверджували, що знімальна група «без перешкоджання» залишила приміщення, і розглядають можливість «звернення до правоохоронних органів».

Водночас 6 жовтня голова правління «Укрексімбанку» Євген Мецгер оголосив про тимчасове складання повноважень на час розслідування нападу на знімальну групу програми «Схеми».

Свої дії у заяві Мецгер називає «надмірно емоційною реакцією та нестриманою поведінкою», які «не мають виправдання».