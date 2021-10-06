Напад на журналістів «Схем»: Мецгер тимчасово склав повноваження голови правління «Укрексімбанку»

Голова правління «Укрексімбанку» Євген Мецгер оголосив 6 жовтня про тимчасове складання повноважень на час розслідування нападу на знімальну групу програми «Схеми», який у повідомленні фінансової установи названий «конфліктом з журналістами видання Радіо Свобода».

Свої дії у заяві Мецгер називає «надмірно емоційною реакцією та нестриманою поведінкою», які «не мають виправдання».

«Щоб зняти хоча б частину шкоди репутації банку та відвернути негатив по відношенню до його чудового колективу, невідкладно пишу заяву про складання повноважень голови правління на час проведення необхідних слідчих дій Національною поліцією та внутрішньої перевірки в банку згідно з відповідними процедурами. Подальший розвиток ситуації залежить тільки від висновків, які будуть зроблені слідством та перевіркою», – пише Мецгер.

4 жовтня на журналістів «Схем» (проєкт Радіо Свобода на телеканалі UA:Перший) скоїли напад у державному «Укрексімбанку» під час запису інтерв’ю із головою правління цієї фінустанови Євгеном Мецгером прямо в його кабінеті. Мецгеру не сподобалось одне із запитань журналіста-розслідувача Кирила Овсяного, яке стосувалося майбутнього розслідування. Банкір наказав охороні «забрати камери» та «дістати із них касети». Співробітники банку застосували фізичну силу до оператора «Схем» Олександра Мазура, відібрали у нього дві камери, забрали картки, на які здійснювався запис та видалили записане відео.

Після звернення журналістів Національна поліція відкрила кримінальне провадження за статтею «перешкоджання законній професійній діяльності журналістів».

5 жовтня в державному «Укрексімбанку» офіційно прокоментували напад на журналістів «Схем» під час запису інтерв’ю із головою правління цієї фінустанови Євгеном Мецгером прямо у його кабінеті. У банку вважають, що інформація, яка цікавила журналістів, є «банківською таємницею», також стверджують, що знімальна група «без перешкоджання» залишила приміщення, і розглядають можливість «звернення до правоохоронних органів».