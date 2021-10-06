Венедіктова: в ОГП не будуть покривати «безумство», продемонстроване співробітниками держбанку

Генеральний прокурор Ірина Венедіктова заявляє, що Офіс генерального прокурора виступає за швидке й ефективне розслідування справи про напад на журналіста й оператора «Схем» (спільний проєкт Радіо Свобода та UA:Перший) під час запису інтерв’ю з головою правління «Укрексімбанку» Євгеном Мецгером.

«Хочу невідкладно відреагувати на інцидент, пов’язаний із грубим застосуванням сили стосовно журналістів у офісі державного банку. В цьому питанні немає місць для роздумів – справедливе й ефективне розслідування, підозра, передача в суд, вирок. Ми в Офісі генпрокурора не можемо і не будемо покривати, вибачте, безумство, продемонстроване співробітниками державного банку», – написала Венедіктова у фейсбуці 6 жовтня.

За її словами, реакція на вчинок «повинна бути адекватною в нашій державі».

«Перешкоджання журналістам не вичистиш із флешок – відповідальність неминуча. Не змінить суті проблеми і складання повноважень. Прокурори і поліцейські активно працюють над розслідуванням цього просто неприпустимого інциденту. Вже найближчим часом відбудуться слідчі дії із потерпілим журналістом, і до матеріалів має бути долучений оригінал відновленого відеозапису конфлікту. Відповідальним буде повідомлено про підозру», – додала генпрокурор, наголосивши, що свобода слова має бути недоторканою цінністю в Україні.

4 жовтня на журналістів «Схем» (проєкт Радіо Свобода на телеканалі UA:Перший) скоїли напад у державному «Укрексімбанку» під час запису інтерв’ю із головою правління цієї фінустанови Євгеном Мецгером прямо в його кабінеті.

Мецгеру не сподобалося одне із запитань журналіста-розслідувача Кирила Овсяного, яке стосувалося майбутнього розслідування.

Банкір наказав охороні «забрати камери» і «дістати із них касети».

Співробітники банку застосували фізичну силу до оператора «Схем» Олександра Мазура, відібрали у нього дві камери, забрали картки, на які здійснювався запис та видалили записане відео.

Після звернення журналістів Національна поліція відкрила кримінальне провадження за статтею «перешкоджання законній професійній діяльності журналістів».

5 жовтня в державному «Укрексімбанку» офіційно прокоментували напад на журналістів «Схем». У банку заявили, що інформація, яка цікавила журналістів, є «банківською таємницею», також стверджували, що знімальна група «без перешкоджання» залишила приміщення, і розглядають можливість «звернення до правоохоронних органів».

Водночас 6 жовтня голова правління «Укрексімбанку» Євген Мецгер оголосив про тимчасове складання повноважень на час розслідування нападу на знімальну групу програми «Схеми».

Свої дії у заяві Мецгер називає «надмірно емоційною реакцією та нестриманою поведінкою», які «не мають виправдання».