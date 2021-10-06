Відсторонення причетних до нападу є в компетенції т. в. о. голови правління «Укрексімбанку» – член наглядової ради

Відсторонення керівника служби безпеки «Укркесімбанку» Ігоря Тельбізова та директора департаменту інформаційної політики «Укрексімбанку» Володимира Пікалова належить до компетенції призначеного 6 жовтня тимчасового виконувача обов’язків голови правління фінансової установи Сергія Єрмакова. Про це на засіданні комітету Верховної Ради з питань свободи слова повідомив член наглядової ради «Укрексімбанку» Юрій Терентьєв.

«Я не хочу звучати формалістичним, але повноваження щодо початку внутрішнього розслідування щодо голови правління ухвалює наглядова рада. Повноваження щодо початку внутрішнього розслідування щодо цих двох осіб повинен ухвалити вже новий виконувач обов’язків голови правління банку, з ним це обговорювалось сьогодні вранці… Я не можу вам сказати, що це розслідування вже порушене, але з великою впевненістю можу підтвердити, що, імовірніше за все, таке розслідування буде порушене… так, і відсторонені», – сказав Терентьєв.

Наглядова рада державного «Укрексімбанку» 6 жовтня ухвалила рішення відсторонити голову правління фінансової установи Євгена Мецгера «на час проведення внутрішнього розслідування». Тимчасовим виконувачем обов’язків голови правління став Сергій Єрмаков.

Раніше 6 жовтня Євген Мецгер оголосив про тимчасове складання повноважень на час розслідування нападу на знімальну групу програми «Схеми», який у повідомленні фінансової установи названий «конфліктом з журналістами видання Радіо Свобода».

4 жовтня на журналістів «Схем» (проєкт Радіо Свобода на телеканалі UA:Перший) скоїли напад у державному «Укрексімбанку» під час запису інтерв’ю із головою правління цієї фінустанови Євгеном Мецгером прямо в його кабінеті. Мецгеру не сподобалось одне із запитань журналіста-розслідувача Кирила Овсяного, яке стосувалося майбутнього розслідування. Банкір наказав охороні «забрати камери» та «дістати із них касети». Співробітники банку застосували фізичну силу до оператора «Схем» Олександра Мазура, відібрали у нього дві камери, забрали картки, на які здійснювався запис та видалили записане відео.

Після звернення журналістів Національна поліція відкрила кримінальне провадження за статтею «перешкоджання законній професійній діяльності журналістів».

5 жовтня в державному «Укрексімбанку» офіційно прокоментували напад на журналістів «Схем» під час запису інтерв’ю із головою правління цієї фінустанови Євгеном Мецгером прямо у його кабінеті. У банку вважають, що інформація, яка цікавила журналістів, є «банківською таємницею», також стверджують, що знімальна група «без перешкоджання» залишила приміщення, і розглядають можливість «звернення до правоохоронних органів».