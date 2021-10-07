«Схеми»: державний «Укрексімбанк» видав 60 мільйонів доларів кредиту бізнесмену, компанія якого сплачує податки угрупованню «ДНР»

Державний «Укрексімбанк» видав $60 мільйонів кредиту донецькому підприємцю Сергію Брюховецькому, який є власником бізнесу на окупованій території у Донецькій області, що сплачує податки у бюджет угруповання «ДНР». Генеральний кредитний договір, датований 28 квітням 2021 року, є у розпорядженні журналістів редакції «Схем». Про це йдеться у новому розслідуванні «Мецгер, «ДНР», Sky Mall і 60 мільйонів доларів».

Кредит видали Сергію Брюховецькому для викупу проблемного активу в однієї зі сторін корпоративного конфлікту через торгово-розважальний центр SkyMall у столиці. Як гарантію повернення багатомільйонного валютного кредиту, банк погодився взяти в заставу сам ТРЦ, попри те, що за цей об’єкт вже понад 10 років триває юридична боротьба у кількох юрисдикціях, а в Україні на нього неодноразово накладали арешт в рамках кримінальної справи, яка досі не завершена.

Сергій Брюховецький, який особисто виступив поручителем кредиту – бізнесмен із міста Горлівка Донецької області, де володіє групою компаній. Щонайменше одна із них після окупації, а саме 11 грудня 2014 року була перереєстрована у Горлівці за так званим «законодавством» угруповання «ДНР».

Мова йде про компанію «Спец-РемМаш», в якій Сергій Брюховецький є співвласником.

Як і до окупації Росією частини території Донецької і Луганської областей, «Спец-РемМаш» ремонтує обладнання для місцевих шахт. Наприклад, у фірми Брюховецького послуги замовляють «Шахта Комсомолець Донбасу», «Макіїввугілля», «Торезантрацит», «Шахта імені О.Ф. Засядька» та інші. Усі перелічені підприємства є «государственными унитарными предприятиями» – тобто перебувають під прямим контролем угруповання «ДНР».

Проводячи активну господарську діяльність, бізнес Брюховецького сплачує податки у місцевий бюджет. Наприклад, за 7 місяців 2021 року компанія сплатила до скарбниці окупаційної адміністрації щонайменше три з половиною мільйони рублів (це приблизно 1,4 мільйона гривень).

Ці дані «Схеми» отримали та перевірили з двох незалежних одне від одного поінформованих джерел – у фінансових органах на окупованих територіях.

«Таким чином, «Укрексімбанк» видав кредит у більш ніж в 1,6 млрд гривень компаніям бізнесмена, що сплачує податки до скарбниці окупантів», – йдеться у розслідуванні «Схем».

Як випливає з документів – суть кредиту, виданого «Укрексімбанком», полягала в тому, щоб профінансувати купівлю Сергієм Брюховецьким проблемного ТРЦ у однієї із сторін давнього корпоративного конфлікту навколо нього – структур з орбіти бізнесмена Андрія Адамовського. Цей складний механізм викладений у кредитному договорі та додатках до нього, загальним обсягом у понад 100 сторінок, який є у розпорядженні «Схем». У спілкуванні зі «Схемами» сам Адамовський заявив, що стосунку до SkyMall на даний момент не має, а хто бенефіціар ТРЦ, знає лише із преси.

«Виглядає так, що кредит стосувався того, що пан Брюховецький просто придбав SkyMall, а яким чином це відбулось, що це кредит на дві компанії – це була така технічна процедура. Але вся ця схема, вона зводиться до того, щоб придбати Sky Mall», – пояснює Антоніна Волкотруб, фінансовий аналітик «Центру протидії корупції», яка проаназлізувала документи разом з журналістами.

Як гарантію повернення багатомільйонного валютного кредиту, банк погодився взяти в заставу сам ТРЦ.

Торгово-розважальний центр SkyMall уже десятиліття перебуває в епіцентрі корпоративного конфлікту й судових суперечок в різних юрисдикціях. Право власності на нього намагається відновити естонський бізнесмен Гіллар Тедер, який у середині 2000-х років інвестував у його будівництво, але на початку 2010-их років втратив контроль над ТРЦ внаслідок тривалого конфлікту з іншим інвестором, київським підприємцем Андрієм Адамовським.

«Вже сама наявність такого публічного підсвітлення цього конфлікту і конфлікту з попереднім інвестором мала би насторожити кредитний комітет щодо ліквідності такого активу у заставу», – пояснює Тетяна Шевчук, експертка «Центру протидії корупції».

В Україні справою Sky Mall наразі займається Державне бюро розслідувань. На майновий комплекс неодноразово накладали арешт. У квітні 2021 року компанія Гіллара Тедера «Arricano Real Estate Pls» звернулась до президента Володимира Зеленського та Міністерства юстиції з вимогою відшкодувати їй $750 мільйонів збитків та анонсувала звернення із цього приводу до Міжнародного інвестиційного суду.

4 жовтня 2021 року під час інтерв’ю з головою «Укрексімбанку» журналіст «Схем» намагався розпитати Євгена Мецгера про доцільність такої інвестиції бізнес, власник якого сплачує податки в ОРДО та наскільки надійною заставою є ТРЦ SkyMall. Після чого Мецгер забажав закінчити інтерв’ю, і побачивши увімкнені камери, наказав охороні «забрати камери» та «дістати з них касети».

Співробітники банку застосували фізичну силу до оператора «Схем» Олександра Мазура, відібрали у нього дві камери, забрали картки, на які здійснювався запис та видалили записане відео.

Після звернення журналістів Національна поліція відкрила кримінальне провадження за статтею «перешкоджання законній професійній діяльності журналістів».

Редакція «Схем» звернулась до технічних спеціалістів, яким вдалося відновити відео, видалене працівниками «Укрексімбанку» під час нападу на знімальну групу програми у кабінеті голови державного банку Євгена Мецгера. Відео відновлене на обох картках із обох камер, на які вівся запис. Його журналісти опублікувати 5 жовтня.

5 жовтня в державному «Укрексімбанку» офіційно прокоментували напад на журналістів «Схем» під час запису інтерв’ю із головою правління цієї фінустанови Євгеном Мецгером прямо у його кабінеті. У банку заявили, що інформація, яка цікавила журналістів, є «банківською таємницею», також стверджують, що знімальна група «без перешкоджання» залишила приміщення, і розглядають можливість «звернення до правоохоронних органів».

Наглядова рада державного «Укрексімбанку» 6 жовтня ухвалила рішення відсторонити голову правління фінансової установи Євгена Мецгера «на час проведення внутрішнього розслідування». Тимчасовим виконувачем обов’язків голови правління став Сергій Єрмаков.

7 жовтня двом посадовцям «Укрексімбанку» вручили підозри у зв’язку з нападом на журналістів програми «Схеми», повідомила речниця Київської міської прокуратури Надія Максимець. Це відсторонений голова правління Євген Мецгер та директор департаменту інформаційної політики «Укрексімбанку» Володимир Пікалов.

За декілька годин до виходу розслідування керівниця Наглядової ради Оляна Гордієнко та тимчасовий очільник банку Сергій Єрмаков скликали пресконференцію, щоб прокоментувати факти з розслідування «Схем», яке на той момент ще не було опубліковане.

Вони заявили, що перевірка позичальника Сергія Брюховецького під час видачі кредиту виявила лише той його бізнес, який зареєстрований за законами України, а тому в «Укрексімбанку» не було підстав відмовити клієнту в отриманні багатомільйонних кредитних коштів. Не бачать проблем керівництво банку і з самим виданим кредитом та не вважають заставу – ТРЦ SkyMall – ненадійною.

«Укрексімбанк» – це державна фінансова установа, акції якої належать державі в особі Кабінету міністрів України.

Експерти центру досліджень Case Україна порахували, що лише за нинішнього керівництва банку держава профінансувала «Укрексім» на майже 7 мільярдів гривень. А всього за останні 12 років – докапіталізація за рахунок платників податків склала понад 42 мільярди гривень.