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Напад на «Схеми»: Мецгеру і ще одному посадовцю «Укрексімбанку» вручили підозри

Акція біля будівлі «Укрексімбанку», Київ, 6 жовтня 2021 року

Двом посадовцям «Укрексімбанку» вручили підозри у зв’язку з нападом на журналістів програми «Схеми» (спільний проєкт Радіо Свобода і UA:Перший) під час запису інтерв’ю в будівлі установи, повідомила речниця Київської міської прокуратури Надія Максимець.

За її словами, разом із підозрами їм вручили повістки з викликом на допит. Імен посадовців Максимець не навела.

Відсторонений голова правління «Укрексімбанку» Євген Мецгер на своїй сторінці у фейсбуці підтвердив, що йому вручили підозру.

«Правоохоронці сьогодні о 9-ій ранку приїхали до мене додому та вручили документ. Вчора вони чомусь приїжджали до приміщення банку, але я вже не мав законних підстав там перебувати після того, як написав заяву про відсторонення від виконання обов’язків», – написав Мецгер.

Він додав, що готовий «у повному обсязі» співпрацювати зі слідством і заявив, що просить пробачення в журналістів за свої дії.

У поліції Києва повідомили, що «дізнавачі разом із процесуальними керівниками вивчають участь третьої особи, дії якої зафіксовані на відео, за результатами перевірки буде надано відповідну правову кваліфікацію».

Напередодні в прокуратурі повідомили, що погодили підозру в справі про напад на журналістам двом посадовцям банку, але не знайшли їх на робочому місці, бо «одна з цих осіб склала службові повноваження, інша – написала заяву про звільнення».

4 жовтня на журналістів «Схем» (проєкт Радіо Свобода на телеканалі UA:Перший) скоїли напад у державному «Укрексімбанку» під час запису інтерв’ю із головою правління цієї фінустанови Євгеном Мецгером прямо в його кабінеті.

Мецгеру не сподобалось одне із запитань журналіста-розслідувача Кирила Овсяного, яке стосувалося майбутнього розслідування. Банкір наказав охороні «забрати камери» та «дістати із них касети».

Співробітники банку застосували фізичну силу до оператора «Схем» Олександра Мазура, відібрали у нього дві камери, забрали картки, на які здійснювався запис та видалили записане відео.

Після звернення журналістів Національна поліція відкрила кримінальне провадження за статтею «перешкоджання законній професійній діяльності журналістів».

5 жовтня в державному «Укрексімбанку» офіційно прокоментували напад на журналістів «Схем» під час запису інтерв’ю із головою правління цієї фінустанови Євгеном Мецгером прямо у його кабінеті. У банку заявили, що інформація, яка цікавила журналістів, є «банківською таємницею», також стверджують, що знімальна група «без перешкоджання» залишила приміщення, і розглядають можливість «звернення до правоохоронних органів».

Редакція «Схем» звернулась до технічних спеціалістів, яким вдалося відновити відео, видалене працівниками «Укрексімбанку» під час нападу на знімальну групу програми у кабінеті голови державного банку Євгена Мецгера. Відео відновлене на обох картках із обох камер, на які вівся запис. Його журналісти опублікувати 5 жовтня.

Наглядова рада державного «Укрексімбанку» 6 жовтня ухвалила рішення відсторонити голову правління фінансової установи Євгена Мецгера «на час проведення внутрішнього розслідування». Тимчасовим виконувачем обов’язків голови правління став Сергій Єрмаков.

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