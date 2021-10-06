Місце перебування 2 службовців «Укрексімбанку» у справі про напад на журналістів «Схем» з’ясовують – ОГП

В Офісі генерального прокурора повідомили, що наразі вживаються заходи для встановлення місцезнаходження двох службових осіб «Укрексімбанку» для оголошення про підозру в рамках кримінального провадження, розпочатого за фактом перешкоджання законній професійній діяльності журналістів програми «Схеми» (проєкт Радіо Свобода на телеканалі UA:Перший).

«6 жовтня 2021 року з метою здійснення процесуальних дій представники окружної прокуратури та органу дізнання Голосіївського управління поліції прибули до банку. За словами керівництва банку, вказані особи не перебувають на робочих місцях – одна з цих осіб склала службові повноваження, інша – написала заяву про звільнення. Причин відсутності вказаних осіб, які наразі не є звільненими, на робочих місцях адміністрація банку не повідомила», – йдетться в повідомленні ОГП.

Слідчі та процесуальні дії у кримінальному провадженні тривають, додали у відомстві.

4 жовтня на журналістів «Схем» (проєкт Радіо Свобода на телеканалі UA:Перший) скоїли напад у державному «Укрексімбанку» під час запису інтерв’ю із головою правління цієї фінустанови Євгеном Мецгером прямо в його кабінеті. Мецгеру не сподобалось одне із запитань журналіста-розслідувача Кирила Овсяного, яке стосувалося майбутнього розслідування. Банкір наказав охороні «забрати камери» та «дістати із них касети». Співробітники банку застосували фізичну силу до оператора «Схем» Олександра Мазура, відібрали у нього дві камери, забрали картки, на які здійснювався запис та видалили записане відео.

Після звернення журналістів Національна поліція відкрила кримінальне провадження за статтею «перешкоджання законній професійній діяльності журналістів».

5 жовтня в державному «Укрексімбанку» офіційно прокоментували напад на журналістів «Схем» під час запису інтерв’ю із головою правління цієї фінустанови Євгеном Мецгером прямо у його кабінеті. У банку вважають, що інформація, яка цікавила журналістів, є «банківською таємницею», також стверджують, що знімальна група «без перешкоджання» залишила приміщення, і розглядають можливість «звернення до правоохоронних органів».

Редакція «Схем» звернулась до технічних спеціалістів, яким вдалося відновити відео, видалене працівниками «Укрексімбанку» під час нападу на знімальну групу програми у кабінеті голови державного банку Євгена Мецгера. Відео відновлене на обох картках із обох камер, на які вівся запис. Його журналісти опублікувати 5 жовтня.

Наглядова рада державного «Укрексімбанку» 6 жовтня ухвалила рішення відсторонити голову правління фінансової установи Євгена Мецгера «на час проведення внутрішнього розслідування». Тимчасовим виконувачем обов’язків голови правління став Сергій Єрмаков.