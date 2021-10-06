Доступність посилання

Крим Реалії
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
site logo site logo
Назад Вперед
ТОП новини
Новини | Політика

Місце перебування 2 службовців «Укрексімбанку» у справі про напад на журналістів «Схем» з’ясовують – ОГП

Причин відсутності двох службовців, які наразі не є звільненими, на робочих місцях адміністрація банку не повідомила

В Офісі генерального прокурора повідомили, що наразі вживаються заходи для встановлення місцезнаходження двох службових осіб «Укрексімбанку» для оголошення про підозру в рамках кримінального провадження, розпочатого за фактом перешкоджання законній професійній діяльності журналістів програми «Схеми» (проєкт Радіо Свобода на телеканалі UA:Перший).

«6 жовтня 2021 року з метою здійснення процесуальних дій представники окружної прокуратури та органу дізнання Голосіївського управління поліції прибули до банку. За словами керівництва банку, вказані особи не перебувають на робочих місцях – одна з цих осіб склала службові повноваження, інша – написала заяву про звільнення. Причин відсутності вказаних осіб, які наразі не є звільненими, на робочих місцях адміністрація банку не повідомила», – йдетться в повідомленні ОГП.

Слідчі та процесуальні дії у кримінальному провадженні тривають, додали у відомстві.

Напад на «Схеми»: акція журналістів під стінами «Укрексімбанку» в Києві (відео)
Embed
Напад на «Схеми»: акція журналістів під стінами «Укрексімбанку» в Києві (відео)

No media source currently available

0:00 0:04:40 0:00
ЗАВАНТАЖИТИ

4 жовтня на журналістів «Схем» (проєкт Радіо Свобода на телеканалі UA:Перший) скоїли напад у державному «Укрексімбанку» під час запису інтерв’ю із головою правління цієї фінустанови Євгеном Мецгером прямо в його кабінеті. Мецгеру не сподобалось одне із запитань журналіста-розслідувача Кирила Овсяного, яке стосувалося майбутнього розслідування. Банкір наказав охороні «забрати камери» та «дістати із них касети». Співробітники банку застосували фізичну силу до оператора «Схем» Олександра Мазура, відібрали у нього дві камери, забрали картки, на які здійснювався запис та видалили записане відео.

Після звернення журналістів Національна поліція відкрила кримінальне провадження за статтею «перешкоджання законній професійній діяльності журналістів».

5 жовтня в державному «Укрексімбанку» офіційно прокоментували напад на журналістів «Схем» під час запису інтерв’ю із головою правління цієї фінустанови Євгеном Мецгером прямо у його кабінеті. У банку вважають, що інформація, яка цікавила журналістів, є «банківською таємницею», також стверджують, що знімальна група «без перешкоджання» залишила приміщення, і розглядають можливість «звернення до правоохоронних органів».

Редакція «Схем» звернулась до технічних спеціалістів, яким вдалося відновити відео, видалене працівниками «Укрексімбанку» під час нападу на знімальну групу програми у кабінеті голови державного банку Євгена Мецгера. Відео відновлене на обох картках із обох камер, на які вівся запис. Його журналісти опублікувати 5 жовтня.

Наглядова рада державного «Укрексімбанку» 6 жовтня ухвалила рішення відсторонити голову правління фінансової установи Євгена Мецгера «на час проведення внутрішнього розслідування». Тимчасовим виконувачем обов’язків голови правління став Сергій Єрмаков.

Встановлюйте новий застосунок Радіо Свобода на смартфони та планшети Apple і Android.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG