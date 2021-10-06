Комітет ВР з питань свободи слова засудив дії співробітників «Укрексімбанку» та готує звернення до правоохоронців

Комітет Верховної Ради з питань свободи слова звернеться до керівництва «Укрексімбанку», щоб виконавців нападу на журналістів «Схем» відсторонили на час розслідування. Також проситиме міністра внутрішніх справ та генпрокурорку взяти на особистий контроль цю справу. Про це стало відомо під час засідання комітету 6 жовтня.

На засіданні, крім представників самого комітету, був присутній адвокат «Схем» Анатолій Попов, начальник управління дізнання Національної поліції України Олександр Ковтун та т.в.о. начальника управління дізнання Голосіївського управління поліції Сергій Чорноморець, а також на телефонному зв’язку був член Наглядової ради «Укрексімбанку» Юрій Терентьєв.

Представник поліції Сергій Чорноморець повідомив, що «Укрексімбанк» надав відео з камер спостереження не в повному обсязі.

«Банку було залишено запит на надання органам досудового розслідування відео. Однак банком було надано не повне відео. Було надане відео, де фіксується вхід та вихід журналістів з вулиці, в фойє приміщення банку. І все. Що стосується, на мою думку, цікавого відео з приймальні, його не було надано», – сказав слідчий.

Члени комітету ухвалили рішення звернутися до т.в.о. голови правління «Укрексімбанку» Сергія Єрмакова щодо рекомендації тимчасово відсторонити людей, які причетні до нападу – керівника служби безпеки «Укркесімбанку» Ігоря Тельбізова та директора департаменту інформаційної політики «Укрексімбанку» Володимира Пікалова та інших причетних. Також вирішили звернутися до керівництва правління максимально сприяти і добровільно в якомога стислі строки надати всю інформацію, яка в наявності і цікавить слідство.

Крім того, члени комітету засудили дії причетних до нападу співробітників банку, які побачили на відео. А також висловили солідарність і підтримку журналістам «Схем».

Також звернення від комітету направлять до керівника Міністерства внутрішніх справ Дениса Монастирського та генеральної прокурорки Ірини Венедіктової щодо взяття під особистий контроль розслідування.

Відповідні документи мають бути оформлені до 11 ранку 7 жовтня, повідомив голова комітету Нестор Шуфрич.

4 жовтня на журналістів «Схем» (проєкт Радіо Свобода на телеканалі UA:Перший) скоїли напад у державному «Укрексімбанку» під час запису інтерв’ю із головою правління цієї фінустанови Євгеном Мецгером прямо в його кабінеті. Мецгеру не сподобалось одне із запитань журналіста-розслідувача Кирила Овсяного, яке стосувалося майбутнього розслідування. Банкір наказав охороні «забрати камери» та «дістати із них касети». Співробітники банку застосували фізичну силу до оператора «Схем» Олександра Мазура, відібрали у нього дві камери, забрали картки, на які здійснювався запис та видалили записане відео.

Після звернення журналістів Національна поліція відкрила кримінальне провадження за статтею «перешкоджання законній професійній діяльності журналістів».

5 жовтня в державному «Укрексімбанку» офіційно прокоментували напад на журналістів «Схем» під час запису інтерв’ю із головою правління цієї фінустанови Євгеном Мецгером прямо у його кабінеті. У банку вважають, що інформація, яка цікавила журналістів, є «банківською таємницею», також стверджують, що знімальна група «без перешкоджання» залишила приміщення, і розглядають можливість «звернення до правоохоронних органів».

Редакція «Схем» звернулась до технічних спеціалістів, яким вдалося відновити відео, видалене працівниками «Укрексімбанку» під час нападу на знімальну групу програми у кабінеті голови державного банку Євгена Мецгера. Відео відновлене на обох картках із обох камер, на які вівся запис. Його журналісти опублікувати 5 жовтня.

Наглядова рада державного «Укрексімбанку» 6 жовтня ухвалила рішення відсторонити голову правління фінансової установи Євгена Мецгера «на час проведення внутрішнього розслідування». Тимчасовим виконувачем обов’язків голови правління став Сергій Єрмаков.