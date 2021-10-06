Президент Радіо Свобода очікує, що причетних до нападу на журналістів «Схем» притягнуть до відповідальності

Президент Радіо Вільна Європа/Радіо Свобода (RFE/RL) Джеймі Флай засудив напад на журналістів програми «Схеми» (спільного проєкту Радіо Свобода та телеканалу «UA: Перший»).

«Напад співробітників «Укрексімбанку» на двох журналістів Радіо Свобода у понеділок гідний осуду. Я вітаю розслідування цього інциденту Національною поліцією і очікую, що особи, причетні до фізичного насильства над двома нашими журналістами та стирання записаних ними матеріалів інтерв’ю, будуть притягнуті до відповідальності відповідно до законодавства України. Журналістам має бути дозволено виконувати свою роботу, не остерігаючись фізичного залякування або переслідування», – наголосив Флай.

4 жовтня на журналістів «Схем» (проєкт Радіо Свобода на телеканалі UA:Перший) скоїли напад у державному «Укрексімбанку» під час запису інтерв’ю із головою правління цієї фінустанови Євгеном Мецгером прямо в його кабінеті. Мецгеру не сподобалось одне із запитань журналіста-розслідувача Кирила Овсяного, яке стосувалося майбутнього розслідування. Банкір наказав охороні «забрати камери» та «дістати із них касети». Співробітники банку застосували фізичну силу до оператора «Схем» Олександра Мазура, відібрали у нього дві камери, забрали картки, на які здійснювався запис та видалили записане відео.

Після звернення журналістів Національна поліція відкрила кримінальне провадження за статтею «перешкоджання законній професійній діяльності журналістів».

Наглядова рада державного «Укрексімбанку» 6 жовтня ухвалила рішення відсторонити голову правління фінансової установи Євгена Мецгера «на час проведення внутрішнього розслідування». Тимчасовим виконувачем обов’язків голови правління став Сергій Єрмаков.