Двох нападників на журналістів «Схем» в «Укрексімбанку» поновили на посадах

Директора департаменту банківської безпеки «Укрексімбанку» Ігоря Тельбізова та начальника управління внутрішньої безпеки банку Олега Осіпова, які за наказом голови правління цієї фінустанови Євгена Мецгера 4 жовтня застосували силу проти журналістів програми «Схеми» у його робочому кабінеті, поновили на посадах. Цю інформацію «Схемам» повідомили кілька незалежних джерел в АТ «Укрексімбанк».

Факт поновлення двох співробітників також офіційно підтвердили Радіо Свобода у фінустанові.

Тельбізов та Осіпов є обвинуваченими у кримінальному провадженні, відкритому за зверненням журналістів.

Наказ про поновлення Тельбізова і Осіпова датовано 9 листопада. У ньому йдеться про завершення внутрішнього розслідування в банку. Редакція також письмово звернулась до пресслужби «Укрексімбанку» з додатковими запитаннями, зокрема з проханням надати інформацію про результати внутрішнього розслідування.

Раніше Ігоря Тельбізова відсторонили від займаної посади. Про відсторонення Олега Осіпова публічно не заявляли, але йому також вручили підозру, а згодом офіційне обвинувачення у кримінальній справі про напад на журналістів.

Дії директора департаменту банківської безпеки Ігоря Тельбізова та начальника управління внутрішньої безпеки Олега Осіпова слідство кваліфікувало за двома кримінальними статтями: 171 («Незаконне вилучення зібраних журналістом матеріалів і технічних засобів, перешкоджання роботі журналіста, вчиненого службовою особою з використанням свого службового становища») та 126 («Умисне вчинення насильницьких дій, які завдали фізичного болю та не спричинили тілесних ушкоджень»). Досудове розслідування кримінального провадження вже завершене, справа скерована до суду, підготовче засідання призначене на 29 листопада 2021 року.

Раніше Наглядова рада звільнила з посади Голову Правління «Укрексімбанку» Євгена Мецгера. Директор департаменту інформаційної політики Володимир Пікалов сам написав заяву про звільнення, яку задовольнили.

Дії Євгена Мецгера та Володимира Пікалова слідство кваліфікувало за статтею 171 Кримінального кодексу.

2 листопада пресслужба Київської міської прокуратури повідомила, що прокурори передали до суду обвинувальний акт відносно чотирьох осіб, підозрюваних у перешкоджанні законній професійній діяльності журналістів програми «Схеми». Адвокат журналістів Анатолій Попов заявив, що прокуратура передала матеріали до суду, не долучивши до них ключові докази проти обвинувачених – оригінали аудіозапису події та відновленого журналістами відео нападу.

Речниця прокуратури Києва Надія Максимець також прокоментувала відсутність в обвинувальному акті ст. 146 КК України про незаконне утримання: «Слідство об’єктивно, повно та всебічно перевірило факти можливого незаконного позбавлення волі потерпілих у цьому кримінальному провадженні. В межах розслідування були допитані потерпілі та підозрювані, проведено слідчі експерименти за участі вказаних осіб, а також їх одночасні допити. Слідчі дії в своїй сукупності підтверджують незаконне вилучення зібраних журналістами матеріалів та технічних засобів з метою перешкоджання виконанню ними своєї професійної діяльності. Проте отримані докази не є достатніми для доведення в суді винуватості осіб у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ст. 146 КК України».

4 жовтня під час інтерв’ю з головою правління «Укрексімбанку» Євгеном Мецгером журналіст «Схем» запитав його про великий валютний кредит під заставу проблемного активу, який банк видав бізнесмену, чия компанія сплачує податки угрупованню «ДНР». Мецгеру не сподобалсь запитання і він наказав охороні «забрати камери» в журналістів та «дістати з них касети».

За наказом Євгена Мецгера співробітники банку застосували фізичну силу до оператора «Схем», відібрали у нього дві камери та картки, на які здійснювався запис, та видалили записане відео. Журналісту вдалося записати інцидент на аудіо.

Журналісти звернулися до правоохоронних органів, після чого Національна поліція відкрила кримінальне провадження. Банк заперечував факт нападу, але згодом «Схеми» відновили видалене відео і оприлюднили його.

7 жовтня «Схеми» опублікували матеріал «Мецгер, «ДНР», SkyMall та $60 мільйонів. Розслідування «Схем» про «Укрексімбанк».

Реагуючи на розслідування, Мецгер заявив, що банк «не зробив жодного порушення», а виявлені журналістами документи треба передати правоохоронцям, які мають провести розслідування.

11 жовтня Євген Мецгер написав заяву про звільнення, яке того ж дня схвалила наглядова рада «Укрексімбанку».