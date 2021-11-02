Адвокат «Схем»: справа про напад в «Укрексімбанку» пішла в суд без ключових доказів – аудіо та відеозаписів

Прокуратура завершила розслідування справи про напад на журналістів програми «Схеми» у кабінеті голови правління «Укрексімбанку» Євгена Мецгера та передала матеріали до суду, не долучивши до них ключові докази проти обвинувачених – оригінали аудіозапису події та відновленого журналістами відео нападу. Про це заявив адвокат журналіста і оператора «Схем» Анатолій Попов.

«Сьогодні зазначену справу відправили в суд, але в ній відсутні ключові докази. Це ставить під реальну загрозу можливість доведення вини обвинувачених у скоєному правопорушенні», – заявив Попов.

Крім того, в процесі підготовки обвинувального акту з нього зникла найтяжча, 146 стаття Кримінального кодексу («Незаконне позбавлення волі або викрадення людини»), яка карається обмеженням волі на строк до трьох років або позбавленням волі на той самий строк, сказав адвокат.

«Як нам стало відомо, розслідування справи за статтею 146 про незаконне утримання журналістів у приміщенні банку було закрито. А лише ця стаття вважається саме кримінальним злочином. Інші дві статті, за якими справа пішла в суд – це кримінальні проступки, за якими і порядок розслідування спрощений, і відповідальність значно менша. Ми будемо оскаржувати рішення про закриття справи в частині 146 статті», – зазначив Попов.

2 листопада пресслужба Київської міської прокуратури повідомила, що прокурори передали до суду обвинувальний акт відносно чотирьох осіб, підозрюваних у перешкоджанні законній професійній діяльності журналістів програми «Схеми».

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Дії колишнього голови правління банку Євгена Мецгера та його прессекретаря кваліфікують за статтею 171 Кримінального кодексу («Незаконне вилучення зібраних журналістом матеріалів і технічних засобів, перешкоджання роботі журналіста, вчиненого службовою особою з використанням свого службового становища»).

Дії директора департаменту банківської безпеки Ігоря Тельбізова та начальника управління внутрішньої безпеки кваліфікували за двома кримінальними статтями: за тією ж 171 та 121 («Умисне вчинення насильницьких дій, які завдали фізичного болю та не спричинили тілесних ушкоджень»).

4 жовтня під час інтерв’ю з головою правління «Укрексімбанку» Євгеном Мецгером журналіст «Схем» запитав його про великий валютний кредит під заставу проблемного активу, який банк видав бізнесмену, чия компанія сплачує податки угрупованню «ДНР». Мецгеру не сподобалсь запитання і він наказав охороні «забрати камери» в журналістів та «дістати з них касети».

За наказом Євгена Мецгера співробітники банку застосували фізичну силу до оператора «Схем», відібрали у нього дві камери та картки, на які здійснювався запис, та видалили записане відео. Журналісту вдалося записати інцидент на аудіо.

Журналісти звернулися до правоохоронних органів, після чого Національна поліція відкрила кримінальне провадження. Банк заперечував факт нападу, але згодом «Схеми» відновили видалене відео і оприлюднили його.

Мецгер пізніше попросив пробачення в журналістів і назвав свої дії неприпустимими.

Наглядова рада державного «Укрексімбанку» 6 жовтня ухвалила рішення відсторонити голову правління фінансової установи Євгена Мецгера та двох співробітників банку «на час проведення внутрішнього розслідування». Тимчасовим виконувачем обов’язків голови правління став Сергій Єрмаков.

7 жовтня «Схеми» опублікували матеріал «Мецгер, «ДНР», SkyMall та $60 мільйонів. Розслідування «Схем» про «Укрексімбанк».

Реагуючи на розслідування, Мецгер заявив, що банк «не зробив жодного порушення», а виявлені журналістами документи треба передати правоохоронцям, які мають провести розслідування.

11 жовтня Євген Мецгер написав заяву про звільнення, яке того ж дня схвалила наглядова рада «Укрексімбанку».

Про підозру повідомлено чотирьом особам: ексголові правління «Укрексімбанку» Євгену Мецгеру, керівнику служби безпеки «Укрексімбанку» Ігору Тельбізову, директору департаменту інформаційної політики «Укрексімбанку» Володимиру Пікалову та начальнику управління внутрішньої безпеки цивільного захисту та охорони «Укрексімбанку».