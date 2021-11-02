Напад на «Схеми»: прокурори передали справу до суду

Прокурори передали до суду обвинувальний акт відносно чотирьох осіб, підозрюваних у перешкоджанні законній професійній діяльності журналістів програми «Схеми» (спільний проєкт Радіо Свободв та телеканалу UA:Перший). Про це 2 листопада повідомила пресслужба Київської міської прокуратури

Дії колишнього голови правління банку Євгена Мецгера та його прессекретаря кваліфікують за статтею 171 Кримінального кодексу («Незаконне вилучення зібраних журналістом матеріалів і технічних засобів, перешкоджання роботі журналіста, вчиненого службовою особою з використанням свого службового становища»).

Дії директора департаменту банківської безпеки Ігоря Тельбізова та начальника управління внутрішньої безпеки кваліфікували за двома кримінальними статтями: за тією ж 171 та 121 («Умисне вчинення насильницьких дій, які завдали фізичного болю та не спричинили тілесних ушкоджень»).

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4 жовтня під час інтерв’ю з головою правління «Укрексімбанку» Євгеном Мецгером журналіст «Схем» запитав його про великий валютний кредит під заставу проблемного активу, який банк видав бізнесмену, чия компанія сплачує податки угрупованню «ДНР». Мецгеру не сподобалсь запитання і він наказав охороні «забрати камери» в журналістів та «дістати з них касети».

За наказом Євгена Мецгера співробітники банку застосували фізичну силу до оператора «Схем», відібрали у нього дві камери та картки, на які здійснювався запис, та видалили записане відео. Журналісту вдалося записати інцидент на аудіо.

Журналісти звернулися до правоохоронних органів, після чого Національна поліція відкрила кримінальне провадження. Банк заперечував факт нападу, але згодом «Схеми» відновили видалене відео і оприлюднили його.