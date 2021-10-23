Напад на «Схеми» в «Укрексімбанку»: четвертій особі повідомили про підозру

Правоохоронці повідомили про підозру четвертому учаснику нападу на знімальну групу журналістів програми «Схеми» під час інтерв’ю з на той час головою правління АТ «Укрексімбанк» Євгеном Мецгером. Це Радіо Свобода підтвердили у пресслужбі Київської міської прокуратури.

За інформацією Радіо Свобода, четвертий підозрюваний – начальник управління внутрішньої безпеки цивільного захисту та охорони «Укрексімбанку». Чоловік отримав підозру у вчиненні двох кримінальних правопорушень:

перешкоджання журналістській діяльності (карається штрафом до 850 гривень, або арештом на строк до шести місяців, або обмеженням волі до трьох років);

побої (карається штрафом до 850 гривень, або громадськими роботами на строк до 200 годин або виправними роботами до одного року)

Cлідчі та процесуальні дії у кримінальному провадженні тривають. Раніше про підозру повідомили ексголові правління «Укрексімбанку» Євгену Мецгеру, керівнику служби безпеки «Укрексімбанку» Ігору Тельбізову та директору департаменту інформаційної політики «Укрексімбанку» Володимиру Пікалову. Суд обрав їм запобіжні заходи: Пікалову і Мецгеру – нічний домашній арешт, а Тельбізова відпустили під особисте зобов’язання.

Досудове розслідування здійснює Голосіївське управління поліції Києва.

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4 жовтня під час інтерв’ю з головою правління «Укрексімбанку» Євгеном Мецгером журналіст «Схем» запитав його про великий валютний кредит під заставу проблемного активу, який банк видав бізнесмену, чия компанія сплачує податки угрупованню «ДНР». Мецгер спробував перервати інтерв’ю і наказав охороні «забрати камери» в журналістів та «дістати з них касети».

За наказом Євгена Мецгера співробітники банку застосували фізичну силу до оператора «Схем», відібрали у нього дві камери та картки, на які здійснювався запис, та видалили записане відео. Журналісту вдалося записати інцидент на аудіо.

Журналісти звернулися до правоохоронних органів, після чого Національна поліція відкрила кримінальне провадження. Банк заперечував факт нападу, але згодом «Схеми» відновили видалене відео і оприлюднили його.

Мецгер пізніше попросив пробачення в журналістів і назвав свої дії неприпустимими.

Наглядова рада державного «Укрексімбанку» 6 жовтня ухвалила рішення відсторонити голову правління фінансової установи Євгена Мецгера та двох співробітників банку «на час проведення внутрішнього розслідування». Тимчасовим виконувачем обов’язків голови правління став Сергій Єрмаков. 10 жовтня «Схеми» випустили матеріал «Мецгер, «ДНР», SkyMall та $60 мільйонів. Розслідування «Схем» про «Укрексімбанк».

11 жовтня Євген Мецгер написав заяву про звільнення, яке того ж дня схвалила наглядова рада «Укрексімбанку».