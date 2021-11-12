Марченко вимагає в «Укрексімбанку» оприлюднити результати розслідування нападу на журналістів «Схем»

Міністр фінансів Сергій Марченко прокоментував позицію державного «Укрексімбанку» щодо нападу на журналістів програми розслідувань «Схеми» (спільний проєкт Радіо Свобода та каналу UA:Перший).

Марченко назвав «зухвалою» реакцію співробітників установи та поведінку керівника служби безпеки.

«Вчинок працівників банку є не лише перешкоджанням журналістській діяльності, а й приниженням людської честі та гідності. Вимагаю від наглядової ради та правління термінової оцінки і реакції на ситуацію. Вимагаю, щоб керівництво банка оприлюднило результати службового розслідування», – заявив міністр.

Пресслужба банку наразі не коментувала заяву Марченка.

В «Укрексімбанку» 11 листопада заявили, що не мають законних підстав для подальшого відсторонення Директора департаменту банківської безпеки «Укрексімбанку» Ігоря Тельбізова та начальника управління внутрішньої безпеки банку Олега Осіпова, які напали на знімальну групу програми «Схеми» 4 жовтня. Їх поновили на посадах після закінчення внутрішнього розслідування.

4 жовтня під час інтерв’ю з головою правління «Укрексімбанку» Євгеном Мецгером журналіст «Схем» запитав його про великий валютний кредит під заставу проблемного активу, який банк видав бізнесмену, чия компанія сплачує податки угрупованню «ДНР». Мецгеру не сподобалсь запитання і він наказав охороні «забрати камери» в журналістів та «дістати з них касети».

За наказом Євгена Мецгера співробітники банку застосували фізичну силу до оператора «Схем», відібрали у нього дві камери та картки, на які здійснювався запис, та видалили записане відео. Журналісту вдалося записати інцидент на аудіо.

Журналісти звернулися до правоохоронних органів, після чого Національна поліція відкрила кримінальне провадження. Банк заперечував факт нападу, але згодом «Схеми» відновили видалене відео і оприлюднили його.

7 жовтня «Схеми» опублікували матеріал «Мецгер, «ДНР», SkyMall та $60 мільйонів. Розслідування «Схем» про «Укрексімбанк».

11 жовтня Євген Мецгер написав заяву про звільнення, яке того ж дня схвалила наглядова рада «Укрексімбанку».