СБУ заявляє, що заблокувала проліт літака підсанкційного депутата з ЄС до Росії

Служба безпеки України та «Украерорух» не пустили в Україну літак депутата Верховної Ради, на якого Рада національної безпеки та оборони наклала санкції. Про це спецслужба повідомила 12 листопада.

«Служба безпеки України та «Украерорух» заблокували спробу використання повітряного простору України бізнес-джетом, до власника якого застосовано санкції РНБО. Це той депутат Верховної ради, якого СБУ підозрює у державній зраді. Як вдалося встановити СБУ, зловмисники хотіли вивести літак з-під санкцій РНБО. Для цього вони змінили бортовий номер одного із 5 підсанкційних літаків: з Т7BRG перереєстрували на T7GIV. Уже з новим номером, 10 листопада, судно хотіло перетнути повітряний простір України: летіло в РФ з однієї країни-члена ЄС. Втім, СБУ спрацювало спільно з «Украерорухом» та Державіаслужбою України і заборонило транзит бізнес-джету», – ідеться в повідомленні.

СБУ підозрює в державній зраді двох депутатів Верховної Ради – Віктора Медведчука та Тараса Козака. Медведчук до останнього часу перебував під домашнім арештом, тож у справі про переліт може йтися про його бізнес-партнера, Тараса Козака.