Російська нафтовидобувна компанія Медведчука показала збиток у 49 мільйонів доларів

Російська компанія «НЗНП Трейд», співзасновником якої є цивільна дружина Тараса Козака Наталія Лавренюк та компанія дружини Віктора Медведчука Оксани Марченко, прозвітувала про свої фінансові показники за 2020 рік. За документом, фінансовий результат «НЗНП Трейд», отриманий у 2020 році, склав негативне значення у розмірі 3,7 мільярди російських рублів. Це близько 49 мільйонів доларів США.

Журналісти програми «Схеми» (проєкт Радіо Свобода та UA:Перший) проаналізували дані бухгалтерського балансу, які компанія опублікувала на російському Державному інформаційному ресурсі бухгалтерської (фінансової) звітності.

У 2020 році компанія «НЗНП Трейд» продала нафтопродуктів на 5,4 мільярдів рублів (72 мільйони доларів), із них 517 мільйонів рублів отримано авансом.

При цьому «НЗНП Трейд» недоплатила зарплат на 6 мільйонів рублів (80 тисяч доларів), є борг у майже мільярд рублів перед своїми постачальниками. Компанія має кредити на 31 мільярд рублів (416 мільйонів доларів), із них 20 мільярдів рублів винна «Россельхозбанку». Витрати «НЗНП Трейд» на видобуток нафти і газу склали близько 6 мільярдів рублів, що і стало головною причиною збитків у 3,7 мільярди рублів.

«Схеми» звернулись до народних депутатів Віктора Медведчука і Тараса Козака по коментар про бізнес їхніх родин та очікують на відповідь.

«НЗНП Трейд» – компанія родин нардепа Віктора Медведчука і його соратника Тараса Козака на сумнівному конкурсі отримала право видобувати нафту на Гавриківському родовищі у Ханти-Мансійському окрузі (запаси оцінюють у майже 137 мільйонів тонн). Засновниками ООО «НЗНП Трейд» так само залишається цивільна дружина Тараса Козака Наталія Лавренюк (25 відсотків), АО «Ренессанс» Оксани Марченко (61 відсоток) і АО «Финконсалтпро» (14 відсотків).

Щодо Віктора Медведчука, Оксани Марченко, Тараса Козака і Наталії Лавренюк на початку 2021 року були введені санкції Радою нацбезпеки і оборони України.

Попри санкції, Медведчук продовжував капітальну реконструкцію свого маєтку у Пущі-Водиці.