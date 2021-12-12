«Цього не буде» – Арестович про пропозиції Росії долучити до ТКГ Медведчука

Російська сторона у Трьохсторонній контактній групі з урегулювання на Донбасі пропонує участь від України у переговорах ТКГ Віктора Медведчука – народного депутата від «ОПЗЖ», кума президента Росії Володимира Путіна. Про це заявив радник голови Офісу президента та спікер української делегації до Тристоронньої контактної групи Олексій Арестович у «Суботньому інтерв’ю» для Радіо Свобода. Арестович наголосив: українська сторона у ТКГ відкидає такі пропозиції – «цього не буде».

Водночас Арестович розповів, що Росія продовжує називати себе «посередником» і вимагає переговорів Києва у рамках ТКГ напряму з так званими «ЛНР» і «ДНР». Хоча Україна дала згоду на таке посередництво винятково з боку ОБСЄ.

Протягом розв’язаної Росією війни на Донбасі Медведчук брав участь у переговорах про звільнення українських полонених і неодноразово зустрічався з Володимиром Путіним.

У травні-червні 2021 року журналісти-розслідувачі проєкту Bihus.info оприлюднили серію розслідувань «Плівки Медведчука». Журналісти навели отримані з «неназваних джерел» записи розмов з голосами, один з яких схожий на голос Медведчука, та проведи їхній аналіз. Один із епізодів, про які йдеться: Медведчук влітку 2015 року нібито відклав на кілька місяців погоджений обмін полоненого захисника Донецького аеропорту Андрія «Рахмана» Гречанова на російського військового Володимира Старкова: такий висновок зробили журналісти-розслідувачі. Крім Медведчука, на плівці чути голоси, ймовірно, російських посадовців та представників російських гібридних сил на Донбасі. Зі свого боку, Медведчук підкреслив, що оприлюднення записів є «чистою провокацією фабрики фейків».

19 лютого 2021 року РНБО України запровадила санкції проти Медведчука, які ввів у дію указом президент Володимир Зеленський. У партії ОПЗЖ назвали санкції «репресіями» і «знищенням демократії».

Починаючи з травня 2021 року Медведчуку висувають підозру у скоєнні кількох злочинів: ідеться про посягання на територіальну цілісність України, про замах на розкрадання природних ресурсів, про передачу таємної інформації російським спецслужбам, а також про державну зраду та сприяння діяльності терористичної організації. Підозра за останнім епізодом оголошена 8 жовтня. Слідство вважає, що Медведчук взяв участь в організації схем, за якими вугілля з окупованих шахт Донбасу через Росію постачалося на українські державні підприємства. СБУ виклала аудіозаписи розмов, в яких ідеться про цю схему. Зі свого боку, Віктор Медведчук категорично відкидає пред’явлені йому обвинувачення.

2 листопада Печерський районний суд Києва обрав новий запобіжний захід Медведчуку в кримінальному провадженні про держзраду і замах на розграбування національних цінностей. Суд ухвалив рішення відпустити Медведчука під особисте зобов’язання замість домашнього арешту.

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