Продюсер Олексій Семенов підтвердив, що бере участь в оновленні телеканалу «Рада»

Продюсер Олексій Семенов підтвердив свою участь в оновленні парламентського телеканалу «Рада». За словами Семенова, на «Раду» його задіяли як консультанта.

«Консультую по формату каналу, студії, локації, графіка, аудіо. Загальна концепція. Тренінги для ведучих. Стиль і грим», – відповів Семенов на питання Радіо Свобода щодо своєї участі в оновленні «Ради».

Радіо Свобода поцікавилося у Семенова, хто саме запропонував йому співпрацю з парламентським каналом, на яких умовах, зокрема і фінансових, та яку мету поставили перед ним замовники. Радіо Свобода оприлюднить відповіді Олексія Семенова, як тільки він відповість.

Олексій Семенов запускав і перезапускав телеканали «112 Україна», NewsOne, Прямий, а в червні 2019 року очолив холдинг «Новини» народного депутата від «Опозиційної платформи – За життя» Тараса Козака («112 Україна», NewsOne і ZIK). 30 квітня 2020 року він став генпродюсером міських телеканалів Kyiv.Live і Odesa.Live, які належать київському забудовнику та народному депутату від «Опозиційної платформи – За життя» Вадиму Столару. Однак у листопаді 2020 року Семенов залишив телеканали Kyiv.Live і Odesa.Live.

15 грудня 2021-го державний парламентський канал «Рада» оновив свій формат. Наразі він працює в форматі телемарафону зі включеннями для коментарів та гостями прямоефірних студій. Також щогодини виходить випуск новин. На каналі зазначають, що це тестове мовлення, а повноцінне розпочнеться 18 січня 2022-го.

На оновленому каналі з’явилися нові ведучі. Серед них – політтехнолог Володимир Петров, журналіст і блогер Сергій Іванов, а також низка колишніх журналістів з «112 Україна», NewsOne і ZIK.

2 лютого президент України Володимир Зеленський ввів у дію рішення Ради національної безпеки й оборони про запровадження санкцій проти народного депутата й соратника проросійського політика Віктора Медведчука Тараса Козака і восьми пов’язаних із ним юридичних осіб. Санкції передбачали блокування телеканалів «112 Україна», NewsOne і ZiK.

Телеканали у своїй заяві розкритикували санкції і назвали рішення влади «політичною розправою над невгодними ЗМІ».