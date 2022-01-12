Соратник Медведчука Козак заробив на продажу нафтової компанії в Росії – OCCRP

Підозрюваний у державній зраді і наближений до Віктора Медведчука депутат Верховної Ради Тарас Козак (фракція «Опозиційна платформа – За життя») продав у 2021 році білоруській державній компанії за 50 мільйонів доларів російську нафтову компанію, власником якої був. Про це йдеться у розслідуванні Міжнародного консорціуму журналістів-розслідувачів (OCCRP).

Як ідеться в статті, в серпні 2021 року державна нафтова компанія «Білорусьнафта» оголосила про придбання невеликої російської фірми «Пурнєфть», яка експлуатує 69 нафтових свердловин на південь від полярного кола. 2020 року «Пурнєфть» отримала прибуток після сплати податків у розмірі близько 10 мільйонів доларів. Її нафтове родовище розташовувалося неподалік від родовища, яке належить «Білорусьнафті».

За компанією «Пурнєфть» стояла маловідома підставна компанія з Британських Віргінських островів Brimipana Trading.

Документи з Pandora Papers показали, що Brimipana формально належала громадянину Угорщини українського походження Олександру Киселю. OCCRP виявив посилання, що свідчать про те, що угорець є прикриттям Тараса Козака. Автори розслідування виявили кілька звʼязків Киселя з компаніями, що належали Козаку та його дружині.

Згідно з документами, поданими в Eurobank Cyprus у 2016 році та виявленими серед документів Pandora, Brimipana була одним із двох основних джерел фінансування кіпрської фірми Soferco Trading Ltd, що належить дружині Козака Наталії Лавренюк. Brimpana надавала Soferco пряме фінансування через грошові перекази, а не як позики, що дозволяє припустити, що родина Козака стояла за Brimpana і навіть за Soferco. Також Brimpana заплатила 1 мільйон доларів фірмі Козака Turul Investments у грудні 2018 року нібито для покупки австрійської фірми Onyx Aviation, яка була ліквідована протягом року.

У лютому 2021 року Козак, його дружина та три його проросійські телеканали потрапили під санкції РНБО. Згідно з повідомленнями СБУ, Козак після цього втік з України до Росії.