Росія продовжує відправляти танки, артилерію та військових до кордонів України.
Путін та Лукашенко готують спільні навчання «Союзна рішучість 2022». Де зосереджена російська армія та російська військова техніка?
NLAW: яку зброю Україна отримала від Великої Британії та інших країн?
Росія продовжує відправляти танки, артилерію та військових до кордонів України.
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18:05, 19 грудня 2021
Як Росія приховує своїх військових на Донбасі? | Донбас Реалії
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Віталій Портников
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