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NLAW: яку зброю Україна отримала від Великої Британії та інших країн?

NLAW: яку зброю Україна отримала від Великої Британії та інших країн?
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NLAW: яку зброю Україна отримала від Великої Британії та інших країн?

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NLAW, Javelin, Stinger. Хто та чим озброює Україну? Яку зброю вже має українська армія і що ще дадуть США, Канада, Литва, Латвія, Естонія, Чехія?

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