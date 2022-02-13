Литва доправила в Україну ПЗРК Stinger в рамках військової допомоги – посольство

Вантажні літаки Литви доставили до України військову допомогу, яка включає переносні зенітно-ракетні комплекси Stinger, повідомила пресслужба литовського посольства.

«Вантажні літаки C-17 з литовським військовим обладнанням цими вихідними приземлилися у Києві. Рішенням Уряду Литви Збройним Силам України були передані сучасні оборонні системи ПЗРК «Stinger» виробництва США, захисні жилети для військових та інше обладнання», – ідеться в повідомленні.

Про прибуття до України комплексів Stinger заявила і литовська прем’єрка Інґріда Шимоніте.

«Я сподіваюся і щиро бажаю, щоб Україна ніколи не використовувала їх. Разом до перемоги!» – написала вона у твітері.

22 січня в Україну надійшла перша частина військової допомоги від США, до якої увійшло майже 90 тонн зброї і боєприпасів. Загалом США передали Україні військової допомоги на понад 2,7 мільярда доларів із 2014 року.

З осені минулого року у ЗМІ почали з’являтися повідомлення з посиланням на дані розвідки про концентрацію російських військ на кордоні з Україною. США й інші країни Заходу припустили, що Москва готує військове вторгнення і почали надавати військову допомогу Україні.

Кремль ці заяви відкинув і зажадав від США і НАТО «гарантій безпеки», зокрема, не розширювати Альянс на схід. Представники Заходу заявляли, що на поступки в принципових питаннях не підуть.