«Ми готові зробити більше»: прем’єрка Литви про допомогу Україні

Литва у випадку російського вторгнення в Україну готова розширити підтримку України, заявила прем'єр-міністерка Литви Інґріда Шимоніте у «Суботньому інтерв’ю» Радіо Свобода.

«Як я вже казала: ми вже збираємо запити на допомогу, яку ми можемо забезпечити, що стосується знань чи обладнання, чи будь-яких інших потреб. Тому ми думаємо, що те, що ми вже надали – це ще не все. Ми готові зробити більше», – сказала Шимоніте.

З осені минулого року у ЗМІ почали з’являтися повідомлення з посиланням на дані розвідки про концентрацію російських військ на кордоні з Україною. США й інші країни Заходу припустили, що Москва готує військове вторгнення і почали надавати військову допомогу Україні.

22 січня в Україну надійшла перша частина військової допомоги від США, до якої увійшло майже 90 тонн зброї і боєприпасів. Загалом США передали Україні військової допомоги на понад 2,7 мільярда доларів із 2014 року.

Вантажі з військовою допомогою надходять і з інших країн.