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«Ми вдома, чому має бути паніка?» Як живе Київ після заяв про можливу атаку Росії на місто – відео

«Ми вдома, чому має бути паніка?» Як живе Київ після заяв про можливу атаку Росії на місто – відео
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«Ми вдома, чому має бути паніка?» Як живе Київ після заяв про можливу атаку Росії на місто – відео

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Низка західних ЗМІ розмістили матеріали про можливе вторгнення російських військ в Україну 16 лютого, а також про плани Росії атакувати Київ. Попри загрозу, настрої людей в українській столиці не змінилися.

Жителі Києва кажуть, що вони сподіваються на мирний розвиток подій і застерігають від паніки. Але у разі вторгнення готові іти на захист свого міста.
Водночас київська влада затвердила план евакуації населення у випадку нападу російських військ на місто.

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