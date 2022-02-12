Жителі Києва кажуть, що вони сподіваються на мирний розвиток подій і застерігають від паніки. Але у разі вторгнення готові іти на захист свого міста.
Водночас київська влада затвердила план евакуації населення у випадку нападу російських військ на місто.
«Ми вдома, чому має бути паніка?» Як живе Київ після заяв про можливу атаку Росії на місто – відео
Жителі Києва кажуть, що вони сподіваються на мирний розвиток подій і застерігають від паніки. Але у разі вторгнення готові іти на захист свого міста.
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Андрій Любка
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