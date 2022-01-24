Суд у Дніпрі залишив без змін вирок Плотницькому і ще двом бойовикам за збиття літака Іл-76

Суд у Дніпрі залишив без змін вирок суду першої інстанції Ігорю Плотницькому і ще двом ватажкам угруповання «ЛНР» у справі щодо збиття літака Іл-76 в аеропорту Луганська. Відповідне рішення ухвалив Дніпровський апеляційний суд 24 січня.

Апеляцію на рішення суду першої інстанції подавав адвокат потерпілих – родин загиблих – Віталій Погосян. Він намагався оскаржити частину рішення, де йдеться про те, що моральну шкоду родичам 49 загиблих має виплатити засуджений, він вважає, що це має зробити держава.

Ухвалу апеляційного суду адвокат назвав «рішенням, яке не буде виконане». У коментарі Радіо Свобода він повідомив, що подаватиме касаційну скаргу до Верховного суду.

«Апеляційна скарга в суді перебувала з березня минулого року. Я порахував – за цей час десять суддів заявили про самовідвід. Дехто – з поважних причин, дехто – з формальних, мотивуючи самовідвід тим, що не мають доступу до державної таємниці. Але в матеріалах справи немає нічого, що становить державну таємницю», – сказав Віталій Погосян.

У березні Красногвардійський районний суд Дніпра засудив Плотницького і ще двох бойовиків за збиття літака Іл-76 до довічного ув’язнення. Їх судили заочно понад три роки. Також бойовиків зобов’язали компенсувати кожній сім’ї загиблих по 500 тисяч гривень моральної шкоди.

14 червня 2014 року на території Луганської області з переносного зенітно-ракетного комплексу був збитий літак Іл-76МД. Він загорівся і впав. На його борту перебували 40 військовослужбовців 25-ї окремої повітрянодесантної бригади і дев’ятеро членів екіпажу. Усі 49 бійців загинули.