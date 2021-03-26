Справа Плотницького: у Дніпрі оскаржуватимуть рішення суду щодо компенсації родинам загиблих бійців

Адвокат Віталій Погосян має намір оскаржити вирок лідерам угруповання «ЛНР» Ігорю Плотницькому, Олександру Гуреєву та Андрію Патрушеву, засудженим за збиття літака Іл-76 та загибелі українських військових, у частині компенсації моральних збитків родинам загиблих. Інформацію про це Радіо Свобода підтвердив сам Погосян, який представляє в суді інтереси потерпілих – родичів загиблих в Іл-76 бійців.

Суд визнав Плотницького, Патрушева й Гурєєва винними в організації теракту зі збиттям літака й заочно засудив до довічного ув’язнення. Також бойовиків зобов'язали виплатити кожній сім'ї загиблих по 500 тисяч гривень відшкодування.

Погосян вважає, що оскільки платоспроможність засуджених не підтверджена, компенсацію має виплатити держава.

«На подання апеляції на рішення суду є місяць після винесення вироку», – повідомив він.

Віталій Погосян також додав, що представляє в суді інтереси 38 родин загиблих бійців.

Раніше Красногвардійський районний суд Дніпра засудив Плотницького і ще двох бойовиків за збиття літака Іл-76 до довічного ув'язнення. Фігурантів судили заочно понад три роки.

14 червня 2014 року на території Луганської області з переносного зенітно-ракетного комплексу був збитий літак Іл-76МД. Він загорівся і впав. На його борту перебували 40 військовослужбовців 25-ї окремої повітрянодесантної бригади і дев'ятеро членів екіпажу. Усі загинули.