Дніпро: Плотницького і ще двох бойовиків заочно засудили до довічного ув’язнення за збиття літака Іл-76

Красногвардійський районний суд Дніпра завершив розгляд кримінального провадження проти лідерів незаконного збройного угруповання «ЛНР» Ігоря Плотницького, Олександра Гуреєва та Андрія Патрушева за скоєння теракту, що призвів до збиття літака ІЛ-76 та загибелі 40 десантників і дев’яти членів екіпажу 14 червня 2014 року в Луганському аеропорту.

Усіх трьох заочно засудили до довічного ув’язнення.

Обвинувальний вирок склав понад сто сторінок тексту. Його зачитували в суді на двох засіданнях.

Фігурантів судили заочно понад три роки.

У січні 2017 року прокуратура Дніпропетровської області повідомила, що передала до суду обвинувальний акт проти керівника угруповання «ЛНР» Ігоря Плотницького та двох командирів незаконних збройних формувань у справі збитого літака Іл-76.

Після цього процес не зміг розпочатися спочатку в Бабушкінському районному суді Дніпра через самовідводи суддів, а потім і в Красногвардійському суді – також через самовідвід спершу одного, а потім іншого судді.

У кінці 2017 року справу передали в апеляційний суд області для визначення підсудності, але той знову повернув її до Красногвардійського райсуду.

14 червня 2014 року на території Луганської області з переносного зенітно-ракетного комплексу був збитий літак Іл-76МД. Він загорівся і впав. На його борту перебували 40 військовослужбовців 25-ї окремої парашутно-десантної бригади і дев’ятеро членів екіпажу. Усі загинули.