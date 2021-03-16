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16 березня 2021, Київ 17:34
Новини | Події

Дніпро: Плотницького і ще двох бойовиків заочно засудили до довічного ув’язнення за збиття літака Іл-76

Лідерів незаконного збройного угруповання «ЛНР» Ігоря Плотницького, Олександра Гуреєва та Андрія Патрушева визнали винними у скоєнні теракту, що призвів до збиття літака ІЛ-76 та загибелі 40 десантників і дев’яти членів екіпажу 14 червня 2014 року в Луганському аеропорту

Красногвардійський районний суд Дніпра завершив розгляд кримінального провадження проти лідерів незаконного збройного угруповання «ЛНР» Ігоря Плотницького, Олександра Гуреєва та Андрія Патрушева за скоєння теракту, що призвів до збиття літака ІЛ-76 та загибелі 40 десантників і дев’яти членів екіпажу 14 червня 2014 року в Луганському аеропорту.

Усіх трьох заочно засудили до довічного ув’язнення.

Обвинувальний вирок склав понад сто сторінок тексту. Його зачитували в суді на двох засіданнях.

Фігурантів судили заочно понад три роки.

У січні 2017 року прокуратура Дніпропетровської області повідомила, що передала до суду обвинувальний акт проти керівника угруповання «ЛНР» Ігоря Плотницького та двох командирів незаконних збройних формувань у справі збитого літака Іл-76.

Після цього процес не зміг розпочатися спочатку в Бабушкінському районному суді Дніпра через самовідводи суддів, а потім і в Красногвардійському суді – також через самовідвід спершу одного, а потім іншого судді.

У кінці 2017 року справу передали в апеляційний суд області для визначення підсудності, але той знову повернув її до Красногвардійського райсуду.

14 червня 2014 року на території Луганської області з переносного зенітно-ракетного комплексу був збитий літак Іл-76МД. Він загорівся і впав. На його борту перебували 40 військовослужбовців 25-ї окремої парашутно-десантної бригади і дев’ятеро членів екіпажу. Усі загинули.

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