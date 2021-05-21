Справа про збитий Іл-76: Верховний суд визнав генерала Назарова невинуватим

Верховний суд визнав невинуватим генерал-майора Віктора Назарова в справі про збитий бойовиками в Луганському аеропорту сім років тому літак Іл-76 з українськими військовими на борту. Тоді в аеропорту Луганська загинуло 49 українських бійців. Суд вищої інстанції задовольнив касаційну скаргу генерала та закрив кримінальне провадження проти нього. Суди перших двох інстанцій – Павлоградський міськрайонний та Дніпровський апеляційний – раніше визнали Віктора Назарова винним. Йому загрожувало 7 років ув'язнення.

Як на це відреагував сам генерал, родичі загиблих та їхній захист, а також деякі військові експерти?

Справа генерала Віктора Назарова, якого звинувачували в службовому недбальстві, що призвело до катастрофи літака, у судах розглядалася понад 5 з половиною років. І ось вердикт Верховного суду: високопосадовець невинуватий, справу проти нього належить закрити «у зв'язку з невиявленням складу кримінального правопорушення».

«Вітаю корупційну систему України з перемогою» – сестра загиблого

Рішення суду було повною несподіванкою для родичів загиблих. Вони стежили за останнім судовим засідання як безпосередньо в судовій залі в Києві, так і за допомогою відеотрансляції у Дніпрі.

Матері не стримували емоцій. «Убивця, убивця наших дітей!» – вигукували вони, коли рішення було оголошене.

Сестра загиблого бійця з Кривого Рогу Іллі Гайдука – Іляна Гайдук «привітала» генерала оплесками.

«Вітаю корупційну систему України з перемогою, а захисників України – як завжди, зі зрадою», – сказала вона, почувши про виправдання Віктора Назарова.

Суд послався на «документ з майбутнього»

Захисник інтересів родин загиблих Віталій Погосян каже: рішення суду неправомірне. Він називає його «більш політичним, аніж юридичним». За його словами, суд, зокрема, посилається на документ – постанову Верховної Ради про визнання Російської Федерації державою-агресором. Її ухвалили 2015 року, за рік після збиття Іл-76.

Адвокат родин загиблих додає: сподіватися на об'єктивне розслідування інших резонансних трагедій під час війни на сході України, як-то Іловайський чи Дебальцівський «котли», тепер не доводиться.

«Описали, що він не мав бойового досвіду. Звиняйте! Так що в нас всі генерали, які не мали бойового досвіду, не винуваті в тому, що гинули наші бійці?» – зазначив він.

Генерал вибачився перед рідними

Генерал Віктор Назаров опісля суду попросив вибачення в родин загиблих. Він сказав, що обіцяв це зробити ще 2017-го року, коли було оголошене рішення суду першої інстанції, – як тільки його виправдають.

Ми, керівники АТО, в той час, в тих умовах робили все можливе для того, щоб це не трапилось

«Ми, керівники АТО, в той час, в тих умовах, в яких ми перебували, робили все можливе для того, щоб це не трапилось. На жаль, на практиці, це не завжди виходить», – сказав Віктор Назаров.

За його словам, за перші п'ять місяців війни на Донбасі бойовики збили 21 український літальний апарат, загинуло 85 військовослужбовців. І це – «тягар, який ліг на плечі всіх командирів», сказав він. А також додав: які б рішення не ухвалювали військові командири різних рангів, завжди є ризик того, «що хоча б одна людина загине».

«Ганьба для нашого правосуддя» – оглядач Бутусов

Військовий оглядач Юрій Бутусов називає судове рішення у «справі Назарова» політичним, таким, що «не має нічого спільного з правосуддям». Він вважає, що суд ухвалив рішення всупереч даним військово-тактичної експертизи, яку здійснили військовослужбовці ЗСУ і яка лягла в основу обвинувачення.

Тепер говорити про якусь відповідальність військового командування недоречно

Він вважає: Верховний суд звів нанівець кількарічну роботу з досудового й судового розслідування справи, а також сподівання родичів загиблих на справедливий вирок.

«Це демонстрація того, що у нас про жодну відповідальність командирів не йдеться. Ця справа ж була не тільки про пана Назарова.... Якщо президенту подобається пан Назаров, то він може робити так, як це робиться в цивілізованих країнах. Наприклад, у США відома справа: коли американського командира засудили за операцію зі знищення селища у В ' єтнамі – і в той же день президент його помилував. Але тут йдеться про відповідальність. А у нас, як бачимо, відповідальності нема. Сьогоднішнє рішення – це ганьба для нашого правосуддя й свідчення його замовності. Тепер говорити про якусь відповідальність військового командування недоречно. Після цього прецеденту охочих щось ще розслідувати, я думаю, не буде», – сказав у коментарі Радіо Свобода Юрій Бутусов.

«Рішення суду вбило віру у відповідальність командирів» – військовий експерт Жданов

Полковник запасу, працівник оперативного управління Генштабу ЗСУ з 2003 по 2006 рік Олег Жданов вважає, що рішення суду «вбило віру військових у те, що командир несе відповідальність за життя та здоров ' я військовослужбовців». Воно показує: українські бійці стають «гарматним м ' ясом», каже він.

Жодного дня він не був усунутий від виконання службових обов'язків, отримував грошове забезпечення ввесь час

Експерт також нагадує про ланцюжок подій, пов ' язаних з особою генерала Назарова, за останні п ' ять років.

«Генерал Віктор Назаров, напевно, є ексклюзивною особою в нашій країні, ексклюзивнішою, ніж президент. Чому? Дивіться. Перша експертиза: винен. Рішення суду: винен. Міністерство оборони надає йому квартиру, створює для нього посаду в Генштабі. Жодного дня він не був усунутий від виконання службових обов ' язків, отримував грошове забезпечення ввесь час. Друга експертиза: винен. Апеляційний суд: винен. Міністерство юстиції видає – ексклюзивно – рішення про відтермінування покарання. А зараз Верховий суд ухвалює рішення, що він невинуватий. Така ексклюзивна персона, що я просто шокований. Це прецедент для країни, яка де-факто перебуває в стані війни», – сказав Радіо Свобода Олег Жданов.

Він також зазначив, що тепер рідні загиблих військових можуть сподіватись тільки на Європейський суд з прав людини. За словами адвоката потерпілих Віталія Погосяна, скарга туди була подана ще кілька років тому.