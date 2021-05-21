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21 травня 2021, Київ 19:48
Україна

Справа про збитий Іл-76: Верховний суд визнав генерала Назарова невинуватим

Генерал Віктор Назаров в Апеляційному (архівне фото)

Верховний суд визнав невинуватим генерал-майора Віктора Назарова в справі про збитий бойовиками в Луганському аеропорту сім років тому літак Іл-76 з українськими військовими на борту. Тоді в аеропорту Луганська загинуло 49 українських бійців. Суд вищої інстанції задовольнив касаційну скаргу генерала та закрив кримінальне провадження проти нього. Суди перших двох інстанцій – Павлоградський міськрайонний та Дніпровський апеляційний – раніше визнали Віктора Назарова винним. Йому загрожувало 7 років ув'язнення.

Як на це відреагував сам генерал, родичі загиблих та їхній захист, а також деякі військові експерти?

Справа генерала Віктора Назарова, якого звинувачували в службовому недбальстві, що призвело до катастрофи літака, у судах розглядалася понад 5 з половиною років. І ось вердикт Верховного суду: високопосадовець невинуватий, справу проти нього належить закрити «у зв'язку з невиявленням складу кримінального правопорушення».

«Вітаю корупційну систему України з перемогою» – сестра загиблого

Рішення суду було повною несподіванкою для родичів загиблих. Вони стежили за останнім судовим засідання як безпосередньо в судовій залі в Києві, так і за допомогою відеотрансляції у Дніпрі.

Матері не стримували емоцій. «Убивця, убивця наших дітей!» – вигукували вони, коли рішення було оголошене.

Сестра загиблого бійця з Кривого Рогу Іллі Гайдука – Іляна Гайдук «привітала» генерала оплесками.

«Вітаю корупційну систему України з перемогою, а захисників України – як завжди, зі зрадою», – сказала вона, почувши про виправдання Віктора Назарова.

Іляна Гайдук, 2017 рік
Іляна Гайдук, 2017 рік

Суд послався на «документ з майбутнього»

Захисник інтересів родин загиблих Віталій Погосян каже: рішення суду неправомірне. Він називає його «більш політичним, аніж юридичним». За його словами, суд, зокрема, посилається на документ – постанову Верховної Ради про визнання Російської Федерації державою-агресором. Її ухвалили 2015 року, за рік після збиття Іл-76.

Адвокат родин загиблих додає: сподіватися на об'єктивне розслідування інших резонансних трагедій під час війни на сході України, як-то Іловайський чи Дебальцівський «котли», тепер не доводиться.

«Описали, що він не мав бойового досвіду. Звиняйте! Так що в нас всі генерали, які не мали бойового досвіду, не винуваті в тому, що гинули наші бійці?» – зазначив він.

Генерал вибачився перед рідними

Генерал Віктор Назаров опісля суду попросив вибачення в родин загиблих. Він сказав, що обіцяв це зробити ще 2017-го року, коли було оголошене рішення суду першої інстанції, – як тільки його виправдають.

Ми, керівники АТО, в той час, в тих умовах робили все можливе для того, щоб це не трапилось
Віктор Назаров

«Ми, керівники АТО, в той час, в тих умовах, в яких ми перебували, робили все можливе для того, щоб це не трапилось. На жаль, на практиці, це не завжди виходить», – сказав Віктор Назаров.

За його словам, за перші п'ять місяців війни на Донбасі бойовики збили 21 український літальний апарат, загинуло 85 військовослужбовців. І це – «тягар, який ліг на плечі всіх командирів», сказав він. А також додав: які б рішення не ухвалювали військові командири різних рангів, завжди є ризик того, «що хоча б одна людина загине».

Віктор Назаров, 2017 рік
Віктор Назаров, 2017 рік

«Ганьба для нашого правосуддя» – оглядач Бутусов

Військовий оглядач Юрій Бутусов називає судове рішення у «справі Назарова» політичним, таким, що «не має нічого спільного з правосуддям». Він вважає, що суд ухвалив рішення всупереч даним військово-тактичної експертизи, яку здійснили військовослужбовці ЗСУ і яка лягла в основу обвинувачення.

Тепер говорити про якусь відповідальність військового командування недоречно
Юрій Бутусов

Він вважає: Верховний суд звів нанівець кількарічну роботу з досудового й судового розслідування справи, а також сподівання родичів загиблих на справедливий вирок.

«Це демонстрація того, що у нас про жодну відповідальність командирів не йдеться. Ця справа ж була не тільки про пана Назарова.... Якщо президенту подобається пан Назаров, то він може робити так, як це робиться в цивілізованих країнах. Наприклад, у США відома справа: коли американського командира засудили за операцію зі знищення селища у В'єтнамі – і в той же день президент його помилував. Але тут йдеться про відповідальність. А у нас, як бачимо, відповідальності нема. Сьогоднішнє рішення – це ганьба для нашого правосуддя й свідчення його замовності. Тепер говорити про якусь відповідальність військового командування недоречно. Після цього прецеденту охочих щось ще розслідувати, я думаю, не буде», – сказав у коментарі Радіо Свобода Юрій Бутусов.

«Рішення суду вбило віру у відповідальність командирів» – військовий експерт Жданов

Полковник запасу, працівник оперативного управління Генштабу ЗСУ з 2003 по 2006 рік Олег Жданов вважає, що рішення суду «вбило віру військових у те, що командир несе відповідальність за життя та здоров'я військовослужбовців». Воно показує: українські бійці стають «гарматним м'ясом», каже він.

Жодного дня він не був усунутий від виконання службових обов'язків, отримував грошове забезпечення ввесь час
Олег Жданов

Експерт також нагадує про ланцюжок подій, пов'язаних з особою генерала Назарова, за останні п'ять років.

«Генерал Віктор Назаров, напевно, є ексклюзивною особою в нашій країні, ексклюзивнішою, ніж президент. Чому? Дивіться. Перша експертиза: винен. Рішення суду: винен. Міністерство оборони надає йому квартиру, створює для нього посаду в Генштабі. Жодного дня він не був усунутий від виконання службових обов'язків, отримував грошове забезпечення ввесь час. Друга експертиза: винен. Апеляційний суд: винен. Міністерство юстиції видає – ексклюзивно – рішення про відтермінування покарання. А зараз Верховий суд ухвалює рішення, що він невинуватий. Така ексклюзивна персона, що я просто шокований. Це прецедент для країни, яка де-факто перебуває в стані війни», – сказав Радіо Свобода Олег Жданов.

Він також зазначив, що тепер рідні загиблих військових можуть сподіватись тільки на Європейський суд з прав людини. За словами адвоката потерпілих Віталія Погосяна, скарга туди була подана ще кілька років тому.

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    Юлія Рацибарська

    Журналістка-фрілансерка. Працюю кореспонденткою Радіо Свобода в Дніпрі з 2006 року. Народилась на Дніпропетровщині. Закінчила факультет систем і засобів масової комунікації Дніпровського національного університету – магістр журналістики. Писала для місцевих та загальноукраїнських газет і журналів, працювала новинкаркою та дикторкою на радіо, кореспонденткою та редакторкою сайту в інформагенції. Пишу, фотографую, надихаюсь історіями людей.

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