ЗСУ готові збільшити національні внески в операції НАТО – Таран

Збройні Сили України готові збільшити національні внески в операції під проводом НАТО та залучатися до планування операцій Альянсу. Про це заявив міністр оборони України Андрій Таран під час брифінгу для послів, військових аташе держав-членів НАТО та представників офісу НАТО в Україні, повідомили в Міноборони.

Таран наголосив, що таким чином Україна прагне збільшити свій внесок у діяльність НАТО та досягти максимального рівня взаємосумісності.

«Приєднавшись до Програми розширених можливостей НАТО, прагнемо розширити горизонти нашого партнерства з НАТО, усвідомлюючи, що це «вулиця з двостороннім рухом»: маємо кращі можливості, але водночас і зобов’язання для досягнення спільних цілей», – зазначив міністр.

Він нагадав, що Україна є першою країною серед партнерів НАТО, що приєдналися до Сил реагування НАТО (NRF). З 2010 року підрозділи Збройних Сил України чергують у Силах реагування НАТО. Україна вже задекларувала оперативно-тактичну групу спеціального призначення та один транспортний літак Іл-76 до NRF-2021.

Міністр оборони запевнив, що, навіть в умовах російської агресії, Україна є і залишатиметься надійним партнером Альянсу, який бере участь в операціях під проводом НАТО в Косово та Афганістані.

За словами Тарана, наступного року Україна планує приєднатися до операції «Морський охоронець» у Середземному морі з двома патрульними катерами, отриманими від США. Також, у 2023 році, до операції планують долучити український фрегат «Гетьман Сагайдачний».

Міноборони спільно з українським МЗС працює над тим, щоб наступного року направити двох представників ЗСУ до тренувальної місії НАТО в Іраці.