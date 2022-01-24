Погрози Кадирова, «концтабори»: правозахисник Янгулбаєв розповів про викрадення своєї матері і родичів

Кому погрожував Рамзан Кадиров? Як викрали із Нижнього Новгорода матір чеченського правозахисника з «Комітету проти катувань» Абубакара Янгулбаєва – Зарему Мусаєву? Що загрожує рідним Янгулбаєва?

Президент Чечні Рамзан Кадиров , який вважає правозахисника з «Комітету проти катувань» Абубакара Янгулбаєва Янгулбаєва та його рідних адміністраторами телеграм-каналу 1Adat (там критикують Кадирова та його політику в республіці), заявив, що «цю сімейку чекає місце або у в'язниці, або під землею»

, який вважає правозахисника з Янгулбаєва та його рідних адміністраторами (там критикують Кадирова та його політику в республіці), заявив, що «цю сімейку чекає місце або у в'язниці, або під землею» Пізніше Кадиров назвав «терористами» Янгулбаєвих, а також голову «Комітету проти катувань» Ігоря Каляпіна та журналістку «Нової газети» Олену Мілашину , яка пише про порушення прав людини у Чечні.

та , яка пише про порушення прав людини у Чечні. 20 січня до помешкання батьків Абубакара Янгулбаєва – колишнього судді Верховного суду Чечні Сайді Янгулбаєва та Зареми Мусаєвої – у Нижньому Новгороді прийшли невідомі в цивільному, які представилися поліцейськими. Вони заявили, що в Чечні розслідується якась справа про шахрайство, по якій Сайді та його дружину викликають на допит. Коли Сайді Янгулбаєв показав свої документи, вони його залишили, забрали дружину і зникли. Жінка була хвора на COVID-19 і ще є інсулінозалежною через діабет.

Абубакара Янгулбаєва – колишнього судді Верховного суду Чечні – у Нижньому Новгороді прийшли невідомі в цивільному, які представилися поліцейськими. Вони заявили, що в Чечні розслідується якась справа про шахрайство, по якій Сайді та його дружину викликають на допит. Коли Сайді Янгулбаєв показав свої документи, вони його залишили, забрали дружину і зникли. Жінка була хвора на COVID-19 і ще є інсулінозалежною через діабет. Після цього батько та сестра Абубакара Янгулбаєва – виїхали з Росії.

Пізніше стало відомо, що мати Абубакара Зарема Мусаєва перебуває у Чечні, вона під арештом за нібито скоєний напад на поліцейського.

У жінки інсулінозалежний діабет, у ніч на 22 січня з'явився відеозапис, на якому вона, за оцінками сина, виглядає і почувається дуже погано.

Що зараз може відбуватися із Заремою Мусаєвою? І чи правда, що в республіці зникли ще 15 родичів цієї сім'ї? Що їм загрожує? Про це ми в ефірі телеканалу «Настоящее время», створеного Радіо Свобода з участю «Голосу Америки», запитали Абубакара Янгулбаєва.

– Чи є у вас якісь новини, окрім тих, які були у ЗМІ у ці вихідні про вашу маму? В якому вона стані, що вам відомо?

– Крім тих слів, які сказав Ахмед Дудаєв, міністр Чечні, з якихось зв'язків незрозумілих, нічого більше немає. Офіційного підтвердження цього немає.

Адвокат весь цей час там знаходився, писав заяву, домагався аудієнції із мамою і дзвонив скрізь, щоб донести, що вона вже має адвоката. Загалом будь-яке судочинство без участі цього адвоката можна вважати незаконним. Тим більше, у неї не було можливості самостійно вибрати собі адвоката.

Зрозуміло, що якщо справді такий суд відбувся, вони могли скористатися її безпорадним станом і зробити все так, як вони і звикли робити завжди в Чечні, користуючись страхом людей.

Де саме вона перебуває, на якій підставі її справді затримали, що це за адміністративна стаття – обставини цього нам невідомі.

А цей нібито напад [на поліцейського], про який заявляють ці люди, він, за їхньою риторикою, стався в дорозі або під час затримання. Але це вже інша територіальна юрисдикція, і це інша територіальна підслідність. У Чечні її ніхто не притягав до відповідальності.

– Що може загрожувати вашій матері? Її можуть катувати?

– Я сподіваюся, що зараз нічого подібного до неї не відбувається. Вона взагалі зараз перебуває під захистом держави – будь-яка людина, яка затримана, апріорі перебуває під захистом держави – і за будь-яку травму держава зобов'язана відповідати.

Якщо з нею зараз хоч щось станеться, то відповідальність буде максимальним. Вони вже ніколи не зможуть відмити свої руки.

– Перед ким відповідальність?

– Відповідальність перед суспільством, відповідальність перед керівництвом Росії, перед Європейським судом з прав людини.

– Чому це має статися з огляду на те, що повідомлень про тортури з Чечні, напевно, вже сотні, але Москва ніяк не реагує? Чому зараз це має змінитися?

– Тому що суспільний резонанс, який зараз з'явився, він, як ніколи, просто супермасштабний, дуже величезний. Я вдячний кожному, хто звертає на це увагу і не залишається осторонь.

– Рамзан Кадиров погружує усій вашій родині. Чи правда, що ще 15 людей із вашої великої родини зникли у Чечні?

– Так, [два будинки], де приблизно проживає 15 людей, вони порожні. Я отримав підтверджену інформацію про те, що мої дядьки – це Янгулбаєв Шахід, Сайд-Емін і Сайд-Ахмед – все ще утримуються в Урус-Мартанівському ОМВС.

Єдине, Шахіда відпускали, тому що він захворів на коронавірус і його відпустили, щоб він міг полікуватися вдома. Але коли він дізнався про те, що маму викрали та везуть до Чечні – ймовірно, до поліцейських органів – незважаючи на свою хворобу, він вийшов і почав її шукати, а кадирівці його знову викрали.

– Ваші інші родичі розповідають, що з ними відбувалося, доки вони були ув'язнені?

– Я поки з ними прямо не спілкувався. Але я маю інформацію, і вона теж підтверджується, що під час викрадення у них забирали паспорти, у них забирали документи на домоволодіння, деяких били, майже всім одягали на голову пакети. Все це відбувалося вночі. Це нагадує як 23 лютого 1944 депортували людей.

– Навіщо це робиться? Чого добиваються ті люди, які б'ють ваших родичів?

– Ні, немає офіційних вимог, взагалі нічого немає. Є залякування, погрози.

Кадирівці створюють «ворогів» навколо себе та починають якусь війну, оголошують усіх «терористами» щодня практично. Людина, мабуть, повністю втратила зв'язок із сьогоденням і не може відповідати за те, що відбувається взагалі загалом, за пропорційність своїх дій, за наслідки цих дій. Людина просто не розуміє, а оточуючі, мабуть, не можуть їй це пояснити.

– Пєсков, відповідаючи на запитання журналістів, називав усе це «фантастикою». Чи є якась зараз реакція Москви на те, що відбувається? Може, ви отримуєте якісь неформальні сигнали про те, хто знає про те, що відбувається? Чи є якась реакція від Ради з прав людини?

– Є лише припущення, що коли це коментує Пєсков (речник президента Росії Володимира Путіна – ред.), то президентові Росії це теж відомо. Я вважаю, що в Кремлі про це мовчать, бо поки що не знають, яке рішення ухвалити, і сподіваються, що все саме вляжеться. Але з самого 2015 року все це почалося незаконно, нас почали переслідувати незаконно, необґрунтовано, і здаватися немає жодного сенсу. Я не хочу.

– А хтось вимагає, щоб ви здалися?

– Звичайно. Раніше приходили повідомлення в особисті чати соціальних мереж із погрозами про те, що якщо не припиниться критика на адресу Кадирова, то «спалять будинок, викрадуть родичів, їх катуватимуть, дістанемо і вас, ми знаємо, де ви живете» тощо. Все це відбувалося із фейкових облікових записів, звичайно ж, але це було чеченською мовою. Якщо чеченською мовою тобі приходять погрози, то це точно пишуть кадирівці.

– Ви самі зараз за кордоном. Ви відчуваєте для себе небезпеку після всіх цих погроз?

– Я не знаю, як на це запитання відповідати. Я відчуваю небезпеку для своїх родичів, я переживаю за маму – ось за кого я відчуваю небезпеку. Бо вони знаходяться в найнебезпечнішому місці в Росії – вони зараз у концтаборі.