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Політика

Погрози Кадирова, «концтабори»: правозахисник Янгулбаєв розповів про викрадення своєї матері і родичів

Президент Чечні Рамзан Кадиров (в центрі)

Кому погрожував Рамзан Кадиров? Як викрали із Нижнього Новгорода матір чеченського правозахисника з «Комітету проти катувань» Абубакара Янгулбаєва – Зарему Мусаєву? Що загрожує рідним Янгулбаєва?

  • Президент Чечні Рамзан Кадиров, який вважає правозахисника з «Комітету проти катувань» Абубакара Янгулбаєва Янгулбаєва та його рідних адміністраторами телеграм-каналу 1Adat (там критикують Кадирова та його політику в республіці), заявив, що «цю сімейку чекає місце або у в'язниці, або під землею»
  • Пізніше Кадиров назвав «терористами» Янгулбаєвих, а також голову «Комітету проти катувань» Ігоря Каляпіна та журналістку «Нової газети» Олену Мілашину, яка пише про порушення прав людини у Чечні.
  • 20 січня до помешкання батьків Абубакара Янгулбаєва колишнього судді Верховного суду Чечні Сайді Янгулбаєва та Зареми Мусаєвої – у Нижньому Новгороді прийшли невідомі в цивільному, які представилися поліцейськими. Вони заявили, що в Чечні розслідується якась справа про шахрайство, по якій Сайді та його дружину викликають на допит. Коли Сайді Янгулбаєв показав свої документи, вони його залишили, забрали дружину і зникли. Жінка була хвора на COVID-19 і ще є інсулінозалежною через діабет.
  • Після цього батько та сестра Абубакара Янгулбаєва – виїхали з Росії.
  • Пізніше стало відомо, що мати Абубакара Зарема Мусаєва перебуває у Чечні, вона під арештом за нібито скоєний напад на поліцейського.
  • У жінки інсулінозалежний діабет, у ніч на 22 січня з'явився відеозапис, на якому вона, за оцінками сина, виглядає і почувається дуже погано.

Що зараз може відбуватися із Заремою Мусаєвою? І чи правда, що в республіці зникли ще 15 родичів цієї сім'ї? Що їм загрожує? Про це ми в ефірі телеканалу «Настоящее время», створеного Радіо Свобода з участю «Голосу Америки», запитали Абубакара Янгулбаєва.

– Чи є у вас якісь новини, окрім тих, які були у ЗМІ у ці вихідні про вашу маму? В якому вона стані, що вам відомо?

– Крім тих слів, які сказав Ахмед Дудаєв, міністр Чечні, з якихось зв'язків незрозумілих, нічого більше немає. Офіційного підтвердження цього немає.

Адвокат весь цей час там знаходився, писав заяву, домагався аудієнції із мамою і дзвонив скрізь, щоб донести, що вона вже має адвоката. Загалом будь-яке судочинство без участі цього адвоката можна вважати незаконним. Тим більше, у неї не було можливості самостійно вибрати собі адвоката.

Зрозуміло, що якщо справді такий суд відбувся, вони могли скористатися її безпорадним станом і зробити все так, як вони і звикли робити завжди в Чечні, користуючись страхом людей.

Де саме вона перебуває, на якій підставі її справді затримали, що це за адміністративна стаття – обставини цього нам невідомі.

А цей нібито напад [на поліцейського], про який заявляють ці люди, він, за їхньою риторикою, стався в дорозі або під час затримання. Але це вже інша територіальна юрисдикція, і це інша територіальна підслідність. У Чечні її ніхто не притягав до відповідальності.

Зарема Мусаєва
Зарема Мусаєва

– Що може загрожувати вашій матері? Її можуть катувати?

– Я сподіваюся, що зараз нічого подібного до неї не відбувається. Вона взагалі зараз перебуває під захистом держави – будь-яка людина, яка затримана, апріорі перебуває під захистом держави – і за будь-яку травму держава зобов'язана відповідати.

Якщо з нею зараз хоч щось станеться, то відповідальність буде максимальним. Вони вже ніколи не зможуть відмити свої руки.

– Перед ким відповідальність?

– Відповідальність перед суспільством, відповідальність перед керівництвом Росії, перед Європейським судом з прав людини.

– Чому це має статися з огляду на те, що повідомлень про тортури з Чечні, напевно, вже сотні, але Москва ніяк не реагує? Чому зараз це має змінитися?

– Тому що суспільний резонанс, який зараз з'явився, він, як ніколи, просто супермасштабний, дуже величезний. Я вдячний кожному, хто звертає на це увагу і не залишається осторонь.

– Рамзан Кадиров погружує усій вашій родині. Чи правда, що ще 15 людей із вашої великої родини зникли у Чечні?

– Так, [два будинки], де приблизно проживає 15 людей, вони порожні. Я отримав підтверджену інформацію про те, що мої дядьки – це Янгулбаєв Шахід, Сайд-Емін і Сайд-Ахмед – все ще утримуються в Урус-Мартанівському ОМВС.

Єдине, Шахіда відпускали, тому що він захворів на коронавірус і його відпустили, щоб він міг полікуватися вдома. Але коли він дізнався про те, що маму викрали та везуть до Чечні – ймовірно, до поліцейських органів – незважаючи на свою хворобу, він вийшов і почав її шукати, а кадирівці його знову викрали.

– Ваші інші родичі розповідають, що з ними відбувалося, доки вони були ув'язнені?

– Я поки з ними прямо не спілкувався. Але я маю інформацію, і вона теж підтверджується, що під час викрадення у них забирали паспорти, у них забирали документи на домоволодіння, деяких били, майже всім одягали на голову пакети. Все це відбувалося вночі. Це нагадує як 23 лютого 1944 депортували людей.

Президент Чечні Рамзан Кадиров (у центрі) під час церемонії запалення головної новорічної ялинки на центральній площі імені Абубакара Кадирова у Грозному. Чечня, Росія
Президент Чечні Рамзан Кадиров (у центрі) під час церемонії запалення головної новорічної ялинки на центральній площі імені Абубакара Кадирова у Грозному. Чечня, Росія

– Навіщо це робиться? Чого добиваються ті люди, які б'ють ваших родичів?

– Ні, немає офіційних вимог, взагалі нічого немає. Є залякування, погрози.

Кадирівці створюють «ворогів» навколо себе та починають якусь війну, оголошують усіх «терористами» щодня практично. Людина, мабуть, повністю втратила зв'язок із сьогоденням і не може відповідати за те, що відбувається взагалі загалом, за пропорційність своїх дій, за наслідки цих дій. Людина просто не розуміє, а оточуючі, мабуть, не можуть їй це пояснити.

– Пєсков, відповідаючи на запитання журналістів, називав усе це «фантастикою». Чи є якась зараз реакція Москви на те, що відбувається? Може, ви отримуєте якісь неформальні сигнали про те, хто знає про те, що відбувається? Чи є якась реакція від Ради з прав людини?

– Є лише припущення, що коли це коментує Пєсков (речник президента Росії Володимира Путіна – ред.), то президентові Росії це теж відомо. Я вважаю, що в Кремлі про це мовчать, бо поки що не знають, яке рішення ухвалити, і сподіваються, що все саме вляжеться. Але з самого 2015 року все це почалося незаконно, нас почали переслідувати незаконно, необґрунтовано, і здаватися немає жодного сенсу. Я не хочу.

– А хтось вимагає, щоб ви здалися?

– Звичайно. Раніше приходили повідомлення в особисті чати соціальних мереж із погрозами про те, що якщо не припиниться критика на адресу Кадирова, то «спалять будинок, викрадуть родичів, їх катуватимуть, дістанемо і вас, ми знаємо, де ви живете» тощо. Все це відбувалося із фейкових облікових записів, звичайно ж, але це було чеченською мовою. Якщо чеченською мовою тобі приходять погрози, то це точно пишуть кадирівці.

– Ви самі зараз за кордоном. Ви відчуваєте для себе небезпеку після всіх цих погроз?

– Я не знаю, як на це запитання відповідати. Я відчуваю небезпеку для своїх родичів, я переживаю за маму – ось за кого я відчуваю небезпеку. Бо вони знаходяться в найнебезпечнішому місці в Росії – вони зараз у концтаборі.

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