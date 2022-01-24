У Відні пройшов мітинг представників кількох діаспор на підтримку України

У Відні відбувся масовий мітинг представників кількох діаспор, які підтримали Україну на фоні загрози воєнній агресії з боку Росії. Активними учасниками мітингу стали представники невизнаної Чеченської Республіки Ічкерія, повідомляє проєкт Радіо Свобода Кавказ.Реалії 24 січня.

Загалом на акції зібралося близько ста осіб – члени української, грузинської, білоруської, чеченської та інших діаспор. Вони принесли прапори та плакати. Сам мітинг був присвячений святкуванню Дня соборності України.

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Чеченська активістка Роза Дунаєва, яка взяла участь у мітингу, заявила в коментарі для Кавказ.Реалії, що активісти вийшли на знак солідарності проти російського агресора.

«Чеченський народ пережив агресію з боку федеральних сил і розуміє, наскільки це небезпечно. На мітингу також звучали слова на підтримку Ічкерії та незалежності чеченського народу», – розповіла Дунаєва.

Західні ЗМІ повідомляють про підготовку ймовірного вторгнення Росії в Україну з осені 2021 року через високу концентрацію російських військ біля кордонів. Російська влада заперечує плани щодо вторгнення.