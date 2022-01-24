У Тбілісі відбулася акція на підтримку України

У столиці Грузії Тбілісі 23 січня відбулася акція на підтримку України з метою продемонструвати свою солідарність з українцями на тлі нарощування військових сил Росії.

В акції взяли участь представники політичних партій та громадянські активісти.

До мітингу також приєдналися українці та білоруси, які проживають у Грузії.

Люди тримали в руках українські, грузинські прапори та прапори ЄС, а також плакати з написами: «Путін, геть руки від України», «Ми любимо Україну», «Ні, поверненню в СРСР» тощо.

Мітинг перед посольством влаштував громадський рух «Ганьба».

Організатори наголосили, що «нинішні події і зростаюча загроза військової та гібридної агресії Росії щодо України глибоко стривожила грузинський народ… Тим часом, ми не бачимо з боку офіційного Тбілісі висловлення відчутної підтримки щодо українського народу, що особливо сумно».

«Тоді, як весь Захід об’єднався в кулак для підтримки України, ми відчуваємо особливу відповідальність бути поруч із вами у цей складний час, як стояв поруч із грузинським народом президент України у 2008 році. Ми дуже цінуємо непохитну підтримку України суверенітету та територіальної цілісності Грузії. Підтверджуємо, що підтримка грузинського народу щодо України непохитна та незмірна», – заявили організатори.

З осені минулого року у ЗМІ почали з’являтися повідомлення з посиланням на дані розвідки про концентрацію російських військ на кордоні з Україною. США й інші країни Заходу припустили, що Москва готує військове вторгнення. Кремль ці заяви відкинув і зажадав від США і НАТО «гарантій безпеки», зокрема, не розширювати Альянс на схід. Представники Заходу заявляли, що на поступки в принципових питаннях не підуть.